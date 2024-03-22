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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

عقد من الإنجازات.. رانيا يحيى: إنسانية الرئيس مع المكرمات جعلتنا نبكي

صدى البلد

وجهت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد وعضو المجلس القومي للمرأة ، تحية تقدير لـ الرئيس السيسي لحرصه واهتمامه بالمرأة المصرية وإقامة الاحتفالية وتكريمه للأمهات المثاليات والنماذج المشرفة طوال السنوات الماضية.

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وأضافت رانيا يحيى في تصريحتها إلى “صدى البلد” أنه على مدار عقد من الزمان (10 سنوات) كان كله نجاح وإنجازات وتمكين للمرأة المصرية التي تفخر أنها تعيش في العصر الذهبي للرئيس.

وأشارت الدكتورة رانيا يحيى إلى أن الاحتفالية تمس المشاعر والوجدان ؛ لأن الأم هي أغلى شخص في حياة أبنائها وهي الروح والحياة ومصدر البهجة وهي سر وجودنا.

وتابعت الدكتورة رانيا يحيى أن إنسانية الرئيس مع المكرمات جعلتنا نبكي من تعامله مع أم الشهيد والأمهات المثاليات والأم من ذوي الإعاقة فلديه مشاعر فياضة.

وأوضحت الدكتورة رانيا يحيي أن الرئيس يستحق رسائل الحب التي بعثتها له المرأة طوال الاحتفالية، لأنه أولى اهتمامًا كبيرًا جدا بالمرأة المصرية .

وأشارت الدكتورة رانيا يحيي في حديثها إلى “صدى البلد” إلى أن دعم الرئيس لصندوق الأسرة وصندوق كبار السن يساعد في دعم برامج تكافل وكرامة وأنه اهتم ووجه بشكل مباشر بمضاعفة المبلغ الذي يحصلون عليه ليوفر لهم حياة كريمة .

تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن.

وأكدت الدكتورة رانيا يحيى أن كلمة الرئيس تعكس وتؤكد اهتمامه بالمرأة المصرية ودعمها وحماية الأسرة المصرية وحماية المرأة من الرجال وملأ الاحتفالية بروح الدعابة ليؤكد اهتمامه بتماسك الأسرة وترسيخ قسم الاحترام للمرأة .

وعن متحف المرأة قالت : من الرائع أن نجسد صورة المرأة المصرية عبر التاريخ، فمنذ القدم لدينا ملكات ومحاربات وفنانات وحضارتنا القديمة مليئة بالملهمات والمبدعات، ومن المهم أن يعرف الأطفال قيمة المرأة المصرية وأتمنى أن أشارك من خلال رئاستي للجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة بوضع لبنات هذا المتحف.

وختمت الدكتورة رانيا يحيى حديثها، بأن اهتمام الرئيس بدور الفن  ظهر في تهذيب وتربية النشء بتوجيهه وتكليفه للإعلامية والفنانة صفاء أبو السعود  التي اعتادنا منها تقديم الأوبريتات التي كانت مليئة بالقيم  للأطفال ولعمل شيء متكامل.

رانيا يحيى السيسي الرئيس عقد إنجازات

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