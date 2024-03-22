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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الميرغني: حسام حسن ينجح دائما في التحديات وقادر على شحن اللاعبين

الميرغني
الميرغني

أكد أحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق، أنه لعب تحت قيادة حسام حسن 6 شهور في الزمالك ولم يشارك سوى في لقاء واحد أمام حرس الحدود، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعتمد عليه كثيرًا في المباريات، وقام باستبعاده من أحد لقاءات القمة أمام الأهلي، رغم أنه اعتمد عليه في اللقاء السابق، لكنه فوجئ باستبعاده التام من اللقاء، وهو ما كان بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة له، ليقرر بعدها مغادرة معسكر اللقاء تمامًا.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "قررت مغادرة معسكر لقاء الزمالك أمام الاهلي، بعدما تلقيت صدمة بالغة، بالاستبعاد من اللقاء، لم أستطع البقاء مع الفريق بسبب الحالة النفسية التي كنت فيها بعد علمي باستبعادي من المباراة تمامًا، والتي انتهت بالتعادل 3-3 وتعادل الأهلي بهدف بركات في الدقائق الأخيرة".

وأضاف: "من الوارد أن يكون حسام حسن، بعض الأمور الخاطئة عني، وكان يشارك وقتها إبراهيم صلاح بصفة أساسية، والزمالك كان يسير بشكل طيب تحت قيادته، والمباراة الوحيدة التي شاركت فيها كانت أمام حرس الحدود فقط، لدرجة أنني فوجئت باللعب في هذه المواجهة، ومنحني تعليمات خاصة وظهرت بشكل طيب، ولكن خبراتي لم تكن كبيرة في هذا التوقيت".

وتابع: "حسام حسن بالطبع لديه (حب وكره) لبعض اللاعبين، وهو الأمر الذي قد يؤثر على بعض اختياراته للاعبين التي تشارك في المباريات، وحسام حسن كانت لديه قناعة كبيرة بـ "حسن مصطفى" الذي كان يحبه كثيرًا ولا يخرج من الملعب مطلقا، وكان لاعبًا رائعًا للغاية.. وكنت بعيدًا عن الفريق الأبيض في لقاء الأهلي بكأس مصر الذي فاز به الأحمر 3-1، واصيب ابراهيم صلاح في بداية اللقاء ولم يكن هناك اي لاعب ارتكاز على الدكة".

وواصل: "حسام حسن لديه (جرينتا) كبيرة، وقادر على شحن اللاعبين، ويجعلهم يبذلون قصارى جهدهم للظهور بأفضل مستوى في الملعب، والأمور ستكون مختلفة معه في منتخب مصر لأنه مدعوم جماهيريًا ويحظى بدعم كبير، عكس البرتغالي روي فيتوريا الذي لم تكن له بصمة مع المنتخب".

وزاد: "حسام حسن كان دائمًا ينجح في التحديات منها تحدٍ انتقاله إلى الزمالك قادمًا من الأهلي، ونجح في تحقيق طفرة كبيرة منها الفوز بالدوري 3 مرات، بخلاف قيادته لعدة أندية مثل المصري والذي لعب معهم في بطولات إفريقيا، وهو دائمًا يحب التحديات ويكسر جميع الحواجز التي تواجهه".

وأتم: "إبراهيم حسن بالتأكيد سوف يقوم بتوجيه محمد هاني لكونه واحدًا من أبرز اللاعبين السابقين في مركز الظهير الأيمن، وبالتأكيد حسام حسن سوف يسمح له بمنحه تعليمات فنية، لا توجد أي أزمة مطلقًا في ذلك".

أحمد الميرغني الزمالك حسام حسن الأهلى

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