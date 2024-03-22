استشاري تغذية: تناول المياه في الصباح يساهم في تنشيط الدورة الدموية

قدم أحمد صبري استشاري التغذية العلاجية، روشتة طبيعية للحفاظ على صحة الجسم، من خلال تناول المياه، قائلا: الكل يوصي بأهمية تناول وشرب المياه، لما لها من فوائد عديدة.



واسترسل"أحمد صبري" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": المياه مكون أساسي للمخ وعضلة القلب والسائل المتواجد بين المفاصل، متابعا: يجب أن نتناول ما يقارب من 8 أكواب مياه خلال رمضان.



وأكمل: الرجال يحتاجون لتناول كميات أكبر من المياه عن السيدات، وذلك لاختلاف التركيب الجسماني لكل منهم وبناء العضلات، مشددا على أن تناول المياه في الصباح يساهم في تنشيط الدورة الدموية.