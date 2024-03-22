روشتة طبيعة للحفاظ على صحة الجسم من خلال تناول المياه

قدم أحمد صبري استشاري التغذية العلاجية، روشتة طبيعية للحفاظ على صحة الجسم، من خلال تناول المياه، قائلا: الكل يوصي بأهمية تناول وشرب المياه، لما لها من فوائد عديدة.

وأضاف "احمد صبري" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك نظام غذائي قامت به طبيبة، يستهدف الصيام لفترة عن شرب المياه، متابعة:" ما حدث تجربة شخصية، وكانت تحصل على المياه من الخضراوات والفاكهة".



وشدد على أن تلك التجربة شخصية ولم يتم تعميمها، متابعا: شرب المياه أمر هام للغاية ولا يمكن استغناء عنه، لأن كل الأنسجة داخل الجسم تعمل بالمياه



