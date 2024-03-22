مباراة مصر و نيوزلندا في كأس عاصمه مصر.. اعرف كواليس الاستعداد

كشف محمد عراقي، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزلندا في كأس عاصمه مصر.



وقال “عراقي ” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إن البطولة منذ نقلها لمصر وحظيت باهتمام كبير للغاية، لافتًا إلى أن الكابتن حسام حسن ينوي قيادة البطولة بشكل قوي جدًا.

للحفاظ على الروح الحماسية للاعيبة

وأضاف محمد عراقي، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة أن اختيارات اللاعبين للبطولة مميزة ولم يكن عليها خلافات، متابعًا أن الكابتن حسام حسن يولي اهتمامًا كبيرًا بمران اللاعيبة وبشكل عام وبشكل تخصصي لكل لاعب.

وأوضح أن الكابتن حسام حسن كان حريصًا على عدم إظهار التشكيل للمحافظة على الروح الحماسية لدى اللاعيبة.