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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميار الببلاوي: اتطلقت 8 مرات بالسحر واضربت بالحزام لهذا السبب

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

 كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عن أسباب طلاقها المتكرر الذي تجاوز 8 مرات، مؤكدة انها تعود إلى بعض أعمال السحر، معقبة: أنا كل يوم 24 ديسمبر لو متزوجة يحدث انفصال وطلاق.


وأعلنت ميار الببلاوي خلال تصريحات تلفزيونية، عودتها إلى طليقها الأول عبد الله بعد أن تم الانفصال بينهما في عام 2010، وفشلها في العديد من الزيجات على مدار السنوات الأخيرة، معقبة: كان قرار صعب جدا ولكني رجعت للرجل الوحيد اللي حبني في العالم". 

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بداية ميار الببلاوي الفنية

وقالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها دخلت عالم الفن وهي في عمر يناهز 16 عاما كانت حينها في الصف الثاني الثانوي، وعملت في مجال الإعلانات وأنا أدرس في الجامعة.

 

وأضافت ميار الببلاوي أن المخرج فهمى عبد الحميد أول من اكتشف موهبتي الفنية، وقال لي :"إنت عفريته وهتبقي حد جامد جدا"، ولكن تحتاجي إلى شيء من الهدوء والتركيز.

 

وتابعت: عملت في مجال الإعلانات دون علم والدي، لأني كانت تتعلق بأشياء في الخليج وتعرض على شاشاتهم، ولكنه اكتشف الأمر بعد عام من عملي بالإعلانات"، معقبة: لما عرف ضربني بالحزام.

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