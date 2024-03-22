ميار الببلاوي: السحر وراء طلاقي 8 مرات.. فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن أسباب طلاقه المتكرر والذي تجاوز 8 مرات يعود إلى بعض أعمال السحر، معقبة: أنا كل يوم 24 ديسمبر لو متزوجة يحدث انفصال وطلاق.

وأعلنت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، عودتها إلى طليقها الأول عبد الله بعد أن تم الانفصال بينهما في عام 2010، وفشلها في العديد من الزيجات على مدار السنوات الأخيرة، معقبة: كان قرار صعب جدا ولكني رجعت للرجل الوحيد الي حبني في العالم".





وأوضحت الفنانة ميار الببلاوي، أنها لا تريد العمل مع الفنانتين ليلى علوى وإلهام شاهين في أي أعمال فنية، معقبة: "مقدرش بعد العمر ده كله ونضوجي الفني أغير قراري وأقبل العمل معهما".