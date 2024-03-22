مفاجأة.. ميار الببلاوي تعلن عودتها لطليقها الأول: أكتر راجل حبني في العالم

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي، عودتها إلى طليقها الأول عبد الله بعد أن تم الانفصال بينهما في عام 2010، وفشلها في العديد من الزيجات على مدار السنوات الأخيرة، معقبة: كان قرار صعب جدا ولكني رجعت للرجل الوحيد الي حبني في العالم".

وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أسباب طلاقي المتكرر والذي تجاوز 8 مرات يعود إلى بعض أعمال السحر، فأنا كل يوم 24 ديسمبر لو متزوجة يحدث انفصال.





وأوضحت إنها لا تريد العمل مع الفنانتين ليلى علوى وإلهام شاهين في أي أعمال فنية، معقبة: "مقدرش بعد العمر ده كله ونضوجي الفني أغير قراري وأقبل العمل معهما".