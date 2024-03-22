ميار الببلاوي تنهار: خلصت كل الدموع على أمي.. فيديو

تأثرت الفنانة ميار الببلاوي، بصورة والدتها الراحلة، قائلة: مش عايزه انهار على الهواء خاصة إن النهاردة عيد الأم وذهبت في الصباح الباكر إلى المقابر لزيارتها.

وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنا ابني دائما بيقولي إنت خلصتي كل الدموع على وفاة والدتي، ولو عيطت عليها طول العمر مش هيكفي، مفيش حاجة أغلى من الأم".

وكشفت الفنانة ميار الببلاوي، عن طقوسها في شهر رمضان، لافتة إلى أنه تحرص في بداية يومها على إعداد وجبة الفطار لنجلها محمد، وعقب تناولها تتجه إلى المسجد للممارسة طقوس العبادة من صلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن حتى الساعة السادسة صباحا".