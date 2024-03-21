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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميار الببلاوي: دخلت الفن وأنا عندي 16 سنة.. فيديو

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها دخلت عالم الفن وهي في عمر يناهز 16 عاما كنت حينها في الصف الثاني الثانوي، وعملت في مجال الإعلانات وأنا أدرس في الجامعة.

 

وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، المخرج فهمى عبد الحميد أول من اكتشف موهبتي الفنية، وقال لي :"إنت عفريته وهتبقي حد جامد جدة"، ولكن تحتاجي إلى شيء من الهدوء والتركيز.

تابعت الفنانة ميار الببلاوي، عملت في مجال الإعلانات دون علم والدي، لأني كانت تتعلق بأشياء في الخليج وتعرض على شاشاتهم، ولكنه اكتشف الأمر بعد عام من عملي بالإعلانات".

ميار الببلاوي

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