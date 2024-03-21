ميار الببلاوي: فهمي عبد الحميد أول من اكتشف موهبتي الفنية

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن المخرج فهمى عبد الحميد أول من اكتشف موهبتي الفنية، وقال لها “إنت عفريته وهتبقي جامدة جدا، ولكن تحتاجي إلى شيء من الهدوء والتركيز”.

وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: عملت في مجال الإعلانات دون علم والدي، لأني كانت تتعلق بأشياء في الخليج وتعرض على شاشاتهم، ولكنه اكتشف الأمر بعد عام من عملي بالإعلانات".

وأوضحت ميار الببلاوي، أنها دخلت عالم الفن وهي في عمر يناهز 16 عاما كانت حينها في الصف الثاني الثانوي، وعملت في مجال الإعلانات وكانت تدرس في الجامعة.