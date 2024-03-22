عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبفتحش التليفزيون خالص.. ميار الببلاوي تكشف عن طقوسها في شهر رمضان

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عن طقوسها في شهر رمضان، لافتة إلى أنه تحرص في بداية يومها على إعداد وجبة الفطار لنجلها محمد، وعقب تناولها تتجه إلى المسجد للممارسة طقوس العبادة من صلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن حتى الساعة السادسة صباحا".

txt

ميار الببلاوي: دخلت الفن وأنا عندي 16 سنة.. فيديو

txt

ميار الببلاوي: فهمي عبد الحميد أول من اكتشف موهبتي الفنية

وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، مبفتحش التليفزيون خالص في رمضان، ولا أتابع أي أعمال نهائيا خلال شهر رمضان، وأحرص دائما على ختم القرآن في هذا الشهر الكريم".

 

وأوضحت الفنانة ميار الببلاوي،  أنها دخلت عالم الفن وهي في عمر يناهز 16 عاما كنت حينها في الصف الثاني الثانوي، وعملت في مجال الإعلانات وأنا أدرس في الجامعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

مصطفى بكري يكشف حقيقة زواج إسماعيل هنية بفتاة تصغره بعشرات السنين

بشرى سارة للمصريين| السيسي يبعث رسالة بشأن السلع.. وانخفاض قريباً في الأسعار

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

ترشيحاتنا

بيان عاجل من حكومة غزة بشأن فيديو استهداف الاحتلال للمدنيين في خان يونس | شاهد

هلالي: أنصح بتأجيل قرار شراء السيارات لأن أسعارها ستنخفض

الأعلى للإعلام يهنئ الحديدي بمناسبة تكريمها من السيسي خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية

خبير إقتصادي: لا بد من إعادة هيكلة الديون والإفراج عن السلع الاستراتيجية

ميار الببلاوي تنهار: خلصت كل الدموع على أمي.. فيديو

مدحت نافع: مصر تحصد 58.2 مليار دولار أموال خارجية خلال 30 يوما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

بإطلالة محتشمة.. إلهام شاهين تستعيد ذكريات والدتها بصور من التسعينيات

طريقة عمل البشاميل من غير مكرونة .. اعرف التفاصيل

بالبيجامات.. كارول سماحة وابنتها في عيد الأم

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ