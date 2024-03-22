مبفتحش التليفزيون خالص.. ميار الببلاوي تكشف عن طقوسها في شهر رمضان

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عن طقوسها في شهر رمضان، لافتة إلى أنه تحرص في بداية يومها على إعداد وجبة الفطار لنجلها محمد، وعقب تناولها تتجه إلى المسجد للممارسة طقوس العبادة من صلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن حتى الساعة السادسة صباحا".

وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، مبفتحش التليفزيون خالص في رمضان، ولا أتابع أي أعمال نهائيا خلال شهر رمضان، وأحرص دائما على ختم القرآن في هذا الشهر الكريم".

وأوضحت الفنانة ميار الببلاوي، أنها دخلت عالم الفن وهي في عمر يناهز 16 عاما كنت حينها في الصف الثاني الثانوي، وعملت في مجال الإعلانات وأنا أدرس في الجامعة.