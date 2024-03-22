متي يتم استحقاق صرف منحة القطع| لمرة واحدة

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة طريقة صرف منحة القطع خاصة فى حالات قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، حيث يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.



وتصرف منحة القطع لمرة واحدة حيث لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز الا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز كما تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق صرف منحة القطع



وتتضمن الشروط المطلوبة من أجل الحصول على منحة القطع والتي تتضمن مايلي :-

- وتشمل شروط استحقاق صرف منحة القطع أن يكون مستحق في المعاش .

- كما تتضمن شروط استحقاق صرف منحة القطع ان لا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

- وتشمل أيضا الشروط الواجب توافرها أيضا أن لا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش اخر.

خطوات الحصول علي منحة القطع

هناك مجموعة من الخطوات التى يلزم علي الراغب فى الحصول علي منحة القطع القيام بها من أجل استحقاق المنحة والتي تشمل مايلي

- تبدء أولي الخطوات للحصول علي الخدمة قيام المواطن بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

الأوراق اللازمة لصرف منحة القطع

بالنسبة للبالغين سن الحادية والعشرين يجب أن تتضمن المستندات المطلوبه مايلي

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور.

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4) المرفق بهذا المنشور.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

‌أما بالنسبة للبالغين سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين تتضمن المستندات المطلوبة

- يجب إستيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

- كما يلزم للحصول على منحة القطع استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4) المرفق بهذا المنشور.

- كما يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- كمل يلزم طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.