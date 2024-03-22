عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متي يتم استحقاق صرف منحة القطع| لمرة واحدة

صدى البلد

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة طريقة صرف منحة القطع خاصة فى حالات قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، حيث يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

txt

النواب يوافق على منحة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر

txt

مضاعفة منحة الوفاة أثناء العمل لتلك الفئات| تفاصيل


وتصرف منحة القطع لمرة واحدة حيث لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز الا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز كما تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق صرف منحة القطع


وتتضمن الشروط المطلوبة من أجل الحصول على منحة القطع والتي تتضمن مايلي :-

-  وتشمل شروط استحقاق صرف منحة القطع أن يكون مستحق في المعاش .

-   كما تتضمن شروط استحقاق صرف منحة القطع  ان لا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

-    وتشمل أيضا الشروط الواجب توافرها أيضا أن لا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش اخر.

خطوات الحصول علي منحة القطع

هناك مجموعة من الخطوات التى يلزم علي الراغب فى الحصول علي منحة القطع القيام بها من أجل استحقاق المنحة والتي تشمل مايلي

- تبدء أولي الخطوات للحصول علي الخدمة قيام المواطن بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

الأوراق اللازمة لصرف منحة القطع

بالنسبة للبالغين سن الحادية والعشرين يجب أن تتضمن المستندات المطلوبه مايلي

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور.

- استيفاء إقرار  من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4) المرفق بهذا المنشور.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

‌أما بالنسبة للبالغين سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين تتضمن المستندات المطلوبة

- يجب إستيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

txt

شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة| تفاصيل

txt

موعد صرف معاش أبريل

- كما يلزم للحصول على منحة القطع استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4) المرفق بهذا المنشور.

- كما يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- كمل يلزم طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

منحة القطع شروط صرف منحة القطع صرف منحة القطع منحة منحة مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

موضوعات متعلقة

قبل العيد|هذا موعد صرف معاش أبريل …وتعرف على الفئات المحرومة منه

النواب يوافق على منحة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر

ترشيحاتنا

عطل مفاجئ يضرب إنستجرام Instagram يتسبب في طرد المستخدمين من الحسابات

بـ63 مليون جنيه.. ضبط 212 ألف قرص كبتاجون في شحنة خس وكنتالوب بسفاجا

تعرف على معلق مباراة مصر ونيوزيلندا فى بطولة كأس العاصمة

مفاجأة بشأن سعر الدولار والذهب وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

منزلة النبي بين الأنبياء والمرسلين.. تعرف على شرفها وقدرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ