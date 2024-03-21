موعد صرف معاش أبريل

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن صرف معاشات شهر أبريل من المقرر أن تكون في موعدها المعتاد والمحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

و من المقرر صرفها بداية من يوم الاثنين الأول من شهر أبريل ولمدة 7 أيام حتى يوم الأحد7 أبريل المقبل.



وسيكون صرف المعاشات في كل الأحوال قبل حلول عيد الفطر بمدة كافية، وهو ما يجعل الحكومة تستبعد فكرة تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل، ليكون الصرف في موعده الرسمي.

ومن المقرر صرف المعاشات شاملة الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، في إطار حزمة القرارات التي اتخذها من أجل تخفيف العبء على كاهل المواطنين، حيث يصل الحد الأدنى للزيادة إلى نحو 170 جنيها، بينما يكون الحد الأقصى 1635 جنيها.

ووضع قانون التأمينات والمعاشات حالتين لوقف معاشات المواطنين، وهم:

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش حال ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.

و عن أماكن صرف المعاشات

يصرف المعاش من مكاتب البريد بالقاهرة والمحافظات، وذلك لمن يقومون بالصرف يدويًّا، وماكينات الصرافة الآلية الـ«ATM» المخصصة لصرف المعاشات بموجب فيزا كارت المعاش، ومنافذ فوري وبنك ناصر الاجتماعي والمحافظ الإلكترونية، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية.

و قد تم صرف الزيادة الجديدة للمعاشات لأول مرة في شهر مارس 2024، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة نسبتها 15٪ من قيمة المعاش الأساسي، وتمثل هذه الزيادة تحسينًا في الأوضاع المالية لمستفيدي المعاشات.

وللاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 وقيمتها، يمكن من خلال التالي

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر هذا الرابط السابق.

البحث عن قسم أو خدمة الاستعلام عن المعاشات أو المدفوعات.



قد يُطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل الرقم القومي أو رقم البطاقة الشخصية للمستفيد.

بعدها ستحصل على معلومات حول المبالغ المستلمة ومواعيد الصرف وأية تفاصيل أخرى ذات صلة بالمعاشات.



و في بعض الأحيان، يمكن الاستعلام أيضًا عن طريق الاتصال بخدمة عملاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث يمكنك طرح استفساراتك والحصول على المعلومات المطلوبة من خلال الموظفين.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: