عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

موعد صرف معاش أبريل

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن  تغطية عن صرف معاشات شهر أبريل من المقرر أن تكون في موعدها المعتاد والمحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
و من المقرر صرفها بداية من يوم الاثنين الأول من شهر أبريل ولمدة 7 أيام حتى يوم الأحد7 أبريل المقبل.


وسيكون صرف المعاشات في كل الأحوال قبل حلول عيد الفطر بمدة كافية، وهو ما يجعل الحكومة تستبعد فكرة تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل، ليكون الصرف في موعده الرسمي.

ومن المقرر صرف المعاشات شاملة الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، في إطار حزمة القرارات التي اتخذها من أجل تخفيف العبء على كاهل المواطنين، حيث يصل الحد الأدنى للزيادة إلى نحو 170 جنيها، بينما يكون الحد الأقصى 1635 جنيها.

ووضع قانون التأمينات والمعاشات حالتين لوقف معاشات المواطنين، وهم:
1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش حال ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.

و عن أماكن صرف المعاشات
يصرف المعاش من مكاتب البريد بالقاهرة والمحافظات، وذلك لمن يقومون بالصرف يدويًّا، وماكينات الصرافة الآلية الـ«ATM» المخصصة لصرف المعاشات بموجب فيزا كارت المعاش، ومنافذ فوري وبنك ناصر الاجتماعي والمحافظ الإلكترونية، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية.

و قد تم صرف الزيادة الجديدة للمعاشات لأول مرة في شهر مارس 2024، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة نسبتها 15٪ من قيمة المعاش الأساسي، وتمثل هذه الزيادة تحسينًا في الأوضاع المالية لمستفيدي المعاشات.

وللاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 وقيمتها، يمكن من خلال التالي 
الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر هذا الرابط السابق.
البحث عن قسم أو خدمة الاستعلام عن المعاشات أو المدفوعات.


قد يُطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل الرقم القومي أو رقم البطاقة الشخصية للمستفيد.
بعدها ستحصل على معلومات حول المبالغ المستلمة ومواعيد الصرف وأية تفاصيل أخرى ذات صلة بالمعاشات.


و في بعض الأحيان، يمكن الاستعلام أيضًا عن طريق الاتصال بخدمة عملاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث يمكنك طرح استفساراتك والحصول على المعلومات المطلوبة من خلال الموظفين.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

اخبار المعاشات موعد صرف المعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

ترشيحاتنا

أروع مثال للإخلاص والتفاني| وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمات في عيد الأم

هاشتاج المرأة المصرية يجتاح أكس تزامناً مع احتفالية الرئيس

صراع جديد.. ابنة لبنى ونس تشن هجوما على محمد سامي| اعرف الحكاية

القاهرة تساند الأشقاء في غزة.. ملحمة عربية أمريكية بالقاهرة لمساعدة الشعب الفلسطيني

14 كلمة لمن قل إيمانه وتكاسل عن العبادة فى رمضان.. رددهم يثبت الله قلبك

تفاصيل اتهام الفنان أشرف زكي لـ«سيدة» بحدائق أكتوبر بالسب والقذف في الجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ