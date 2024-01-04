"المرافق العامة": زيادة منحة الوفاة الإصابية إلى 10 آلاف جنيه

دشنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بقطاعاتها الأربعة "الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والإسكان"، موقعها الإلكتروني الرسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة هشام فؤاد رئيس النقابة، تم مناقشة عدة موضوعات على أجندة أعمال المجلس، حيث تم الإعلان عن زيادة منحة الوفاة الإصابية من 5000 إلى 10000 جنيه ، فى حالة حدوث وفاة أثناء العمل وبسببه في أي من القطاعات الأربعة ، ويشترط احتساب الوفاة اصابة عمل.

وقالت إنه تم التفاوض مع فندق الجامعة العمالية بعباس العقاد للعاملين وأسرهم بأسعار مخفضة بشأن تسكين ذوى المرضى المغتربين ممن يتلقون العلاج بمستشفى الكهرباء تلبية لاحتياجات العاملين المغتربين طالبي " المُرافق ".

وأعلنت بدء حجز الرحلات المصيفية للعاملين بالمرافق بمدينتي جمصة والعصافرة لصيف 2024.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة توجه هشام فؤاد رئيس النقابة بالشكر والتقدير لأعضاء ووكلاء المرافق العامة على الجهود المبذولة خلال فترة الاستحقاق الرئاسي ، مؤكداً ان المرافق كيان عريق وايقونة العمل النقابي في مصر ، قائلا :"نحن نفخر بانتمائنا لهذا الكيان".

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