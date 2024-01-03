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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بالإسكندرية

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن إستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى والشركات الموجودة داخل المحافظة ، حيث جرى حصر 36 عاملا فى شركة كون تك للمقاولات والتوريدات العمومية ، والتى يقع مقرها اول الطريق الدائرى بجوار مستشفى ايليت .

 

وذلك تهميداً لتسجيلهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة داخل المديرية وشمولهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها لهم المديرية ، فى المناسبات والأعياد بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها .

 

يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لتسجيل تلك الفئة داخل المنشآت ومواقع العمل الموجودة داخل محافظة الإسكندرية من خلال الأجهزة التابعة لها من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل من خلال حملات تفتيشية مشتركة  .

 

وأوضح محمد كمال وكيل المديرية ، ان تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظات على أرض الواقع لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها .

 

في إطار اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال .

وأضاف وكيل المديرية أن المديرية شكلت لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة .

 وأشار إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة ، وذلك من خلال وإدارة العمالة غير المنتظمة والمكاتب التابعة للمديرية. 

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