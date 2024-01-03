تدريب ذوى الهمم على مهن يحتاجها سوق العمل بمنشآت أسيوط

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لذوي الهمم، وتخرج دفعة جديدة من المتدربات بمدرسة الأمل للصم "فتيات"، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم الذي يهدف إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة والممكنة لذوي الهمم وبخاصة طلاب مدارس الأمل التابعة للتربية والتعليم.

وتتضمن تلك الدورات جوانب نظرية وعملية تسهم في تعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين وتنعكس بالإيجاب على كفاءتهم وعلى جودة مخرجات العملية التدريبية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة .

كما نظمت المديرية ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "بيبسي" منقباد بمركز أسيوط، شارك فيها 20 من العاملين بالشركة.

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها .

وأوضح علي سيد مصطفى مدير المديرية ، ان تنفيذ تلك الجهود التي تقوم بها المديرية لتقديم دورات تدريبية لذوي الهمم ، وتنظيم ندوات للتوعية بأحكام القانون يأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير برامج تدريبية مهنية مناسبة لذوي الهمم تعمل على تأهيلهم لدخول سوق العمل ودمجهم فى المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يوفر الاستقرار ومناخ عمل آمن .

وأضاف مدير المديرية أنه يجرى متابعة البرامج التدريبية لذوي الهمم بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني ، كما أن هذه البرامج التدريبية يُجرى وتنفيذها من خلال الالتزام التام بالقواعد المنظمة للتدريب والواردة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ويحصل المتدرب فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازهم الدورة .

وأكد ان المديرية مستمرة فى تنظيم الندوات التثقيفية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، حيث حاضر في تلك الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط.

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