العمل: تعيين 10 آلاف من ذوي الهمم بالقطاع الخاص

تواصل وزارة العمل تنفيذ خطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتابع حسن شحاتة وزير العمل ، من خلال اجتماعاته مع مديري المديريات على مستوى 27 محافظة دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن متابعة خطة حصر المنشآت للوقوف على أرقام استيفاء نسبة الـ 5% لذوي الهمم في كل منشأة.

وقالت وزارة العمل، إنه خلال العام المنصرم تم حصر أكثر من 70% من المنشآت ، وتعيين 10 آلاف و 579 منهم في القطاع الخاص، ودمجهم في خطة التدريب المهني 2023/2024، حيث أعلنت أحدث الإحصاءات عن تخرج 210 متدربين جدد منهم، من مراكز التدريب المهني، الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، والتي تعمل في المحافظات، في نطاق المبادرة "حياة كريمة"، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل .