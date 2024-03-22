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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

صدى البلد

الحموضة هي شعور شائع يصيب عدد كبير من الأشخاص من مختلف الأعمار ويسبب حرقة في الصدر أو المعدة، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل عسر الهضم والانتفاخ والتجشؤ.

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ويعد تناول الأكلات الدسمة والأطعمة الدهنية من أشهر أسباب الحموضة ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنها فى بعض الأحيان قد تكون مؤشرا لأمراض مختلفة

ووفقا لما جاء فى موقع فارمسي نعرض لكم أسباب غير متوقعة وراء الحموضة المتكررة 

ارتجاع المريء: هو السبب الأكثر شيوعًا وراء الحموضة
قرحة المعدة: هي تقرحات مفتوحة في بطانة المعدة أو الاثني عشر وهى من أبرز أسباب الحموضة.
فتق الحجاب الحاجز: هو ضعف في العضلة التي تفصل بين المعدة والمريء.

بعض الأدوية: مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأسبرين والإيبوبروفين.

بعض الأطعمة والمشروبات: مثل الأطعمة الدهنية والحارة، والمشروبات الغازية، والكحول، والكافيين.

الاسبرين
الاسبرين
الحموضة اسباب الحموضة ارتجاع المريء الأكلات الدسمة الأسبرين

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