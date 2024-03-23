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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلى عبد اللطيف تفاجئ بسمة وهبة بأمر غريب.. والأخيرة: أول مرة تحصل

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

ظهرت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف لتثير الجدل من جديد من خلال توقعاتها، حيث أطلقت تنبؤات ومفاجآت على الهواء، فيما فاجأت الإعلامية بسمة وهبة بأمر غريب لم يحدث من قبل إلا في حلقتها، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم التفاصيل.
 

وقالت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف إن بسمة وهبة تجاوزت الخمسين من عمرها وستعيش لمدة عشرين سنة، لترد عليها الإعلامية: "بس صحتي وحياتي مبتقولش كده".
 

وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية: "اللي عند الله مش عند أحد، هذا دليل وإلهام، هتعيشي وتزوجي أولادك وتشوفي أحفادك، ومفيش أي خطر على صحتك". 
 

كما أشارت إلى أن يمكنها التوقع بكل ما يخص الناس بصرف النظر عن كونهم مشهورين أم لا.

وأضافت ليلى عبد اللطيف: "أما بالنسبة للجن وإني مخاوية، فأنا بقول إني مش مخاوية ومفيش حاجة اسمها الجن، أنا أتنبأ بالزواج وغيرها من الأمور، والجن لا يعلم الغيب حتى يتنبأ، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله".

 

وتابعت ليلى عبد اللطيف: "توقعت بقتل قائد فاجنر وهروب رئيس سريلانكا، ولماذا لم يقل الجن لي إن ترامب سيربح بينما قلت أنا إن كلينتون ستربح.. والله عيب، نعيش في عصر غابة وقذارة، وأقول إن الإنس والجن إن اجتمعوا لن يعرفوا ما عندي ومن يعرف هو رب العالمين فقط الذي يحاسبني فقط وليس العبد".
 

وواصلت: "لو في جن هقوله تعالى اديني أرقام اليانصيب ورقم خزنة مدام بسمة، عيب يا بسمة أنتِ إنسانة متعلمة".

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أول مرة تحصل|أمر غريب لم يحدث إلا في حلقة ليلى عبد اللطيف

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ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن ياسمين عبد العزيز والعوضي

أول مرة تحصل

ومن ثم حدث أمر غريب خلال عرض الحلقة ، فيما قالت المذيعة بسمة وهبة إنه لأول مرة يحدث عُطل في الشاشة التي يظهر عليها "شيخ العرافين"، (وشيخ العرافين عبارة عن فقرة في البرنامج يقوم شخص بطرح عددًا من الأسئلة الخاصة على الضيف).
 

وأضافت بسمة وهبة أن خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف كانت قلقة من هذه الفقرة ولم تكن تريدها، حيث استنتجت حدوث هذا العُطل نتيجة عدم رغبة ليلى عبد اللطيف في إتمامها.
 

ليلى عبد اللطيف بسمة وهبة شيخ العرافين العرافة توك شو صدى البلد

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