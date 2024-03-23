ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن ياسمين عبد العزيز والعوضي

أثارت ليلى عبد اللطيف خبيرة علم الفلك الجدل مؤخرا، بتتبؤات جديدة خاصة عن ياسمين عبد العزيز والفنانة أحمد العوضي وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وقالت ليلى عبد اللطيف في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، «ياسمين عبد العزيز ممكن ترجع لأحمد العوضي ويمكن ترتبط بغيره».

وتحدثت عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب: “لو هترجع مع حسام حبيب مش هيكملوا مع بعض.. وأنا بحبها جدا.. وأنصحها أنها ترجع زى زمان لأن صوتها لا يوجد منه اثنين.. وهي هترجع بإذن الله".

وتابعت

أما بالنسبة للجن وإني مخاوية، فأنا بقول إني مش مخاوية ومفيش حاجة اسمها الجن، أنا أتنبأ بالزواج وغيرها من الأمور، والجن لا يعلم الغيب حتى يتنبأ، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله".