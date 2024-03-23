3 أخوات وابنتا عمتهن.. إصابة 5 فتيات في انهيار سقف منزل بالجيزة

أصيبت 3 شقيقات في الجيزة وابنتا عمتهن بكدمات جراء سقوط سقف منزل خشبي في مركز أوسيم شمال الجيزة، وانتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع الحادث.

إصابة 5 فتيات في انهيار سقف منزل بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بانهيار سقف منزل خشبي في مركز أوسيم وإصابة 5 فتيات في الحادث، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، انهيار سقف خشبي في منزل بمركز أوسيم وإصابة 5 فتيات - 3 أشقاء وابنتا عمتهن - في الحادث بكدمات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.