تم اخماده بالكامل.. المحافظ ومدير أمن الجيزة في موقع حريق باخرة نيلية

توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب في باخرة نيلية بشارع النيل السياحي بحي العجوزة ورافقه القيادات الأمنية.

وأوضح محافظ الجيزة بأنه فور تلقي إخطارا باندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء مؤكدا علي أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنعت امتداده الي المراكب النيلية الأخري دون وقوع أي خسائر.

وكشفت مصادر أمنية في الجيزة، تفاصيل وتطورات حريق باخرة شارع النيل السياحي، وذلك بعد محاصرة النيران ومنع امتدادها وبدء عمليات التبريد.

وقالت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، إن الحريق لم ينتج عنه خسائر بشرية أو إصابات، وجارى معرفة أسباب إندلاع النيران في الباخرة والوقوف على ملابسات الحريق عقب الانتهاء من عمليات التبريد.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة من محاصرة النيران في حريق باخرة شارع النيل السياحي، حيث تجرى الآن عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى حيث سيتم الكشف عن أسباب إندلاع النيران فور الانتهاء.

تفاصيل حريق الباخرة النيلية في الجيزة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء إضافية للمساعدة في السيطرة على حريق باخرة شارع النيل السياحي في الجيزة، وواصلت 7 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة و3 لانشات إنقاذ نهري ولانش إطفاء كبير آخر محاولات السيطرة على النيران التي اندلعت في الباخرة النيلية المتواجدة على كورنيش النيل في الجيزة.

من جانبه وصل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حريق باخرة نيلية في شارع النيل السياحي في الجيزة، لمتابعة عمليات إخماد حريق الباخرة.

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