عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تم اخماده بالكامل.. المحافظ ومدير أمن الجيزة في موقع حريق باخرة نيلية

صدى البلد

 توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب في باخرة نيلية بشارع النيل السياحي بحي العجوزة ورافقه القيادات الأمنية. 

وأوضح محافظ الجيزة بأنه فور تلقي إخطارا باندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء مؤكدا علي أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنعت امتداده الي المراكب النيلية الأخري دون وقوع أي خسائر. 

وكشفت مصادر أمنية في الجيزة، تفاصيل وتطورات حريق باخرة شارع النيل السياحي، وذلك بعد محاصرة النيران ومنع امتدادها وبدء عمليات التبريد.

وقالت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، إن الحريق لم ينتج عنه خسائر بشرية أو إصابات، وجارى معرفة أسباب إندلاع النيران في الباخرة والوقوف على ملابسات الحريق عقب الانتهاء من عمليات التبريد.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة من محاصرة النيران في حريق باخرة شارع النيل السياحي، حيث تجرى الآن عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى حيث سيتم الكشف عن أسباب إندلاع النيران فور الانتهاء.

تفاصيل حريق الباخرة النيلية في الجيزة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء إضافية للمساعدة في السيطرة على حريق باخرة شارع النيل السياحي في الجيزة، وواصلت 7 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة و3 لانشات إنقاذ نهري ولانش إطفاء كبير آخر محاولات السيطرة على النيران التي اندلعت في الباخرة النيلية المتواجدة على كورنيش النيل في الجيزة.

من جانبه وصل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حريق باخرة نيلية في شارع النيل السياحي في الجيزة، لمتابعة عمليات إخماد حريق الباخرة.

FB_IMG_1711212136304
FB_IMG_1711212136304
FB_IMG_1711212134134
FB_IMG_1711212134134
FB_IMG_1711212130677
FB_IMG_1711212130677
FB_IMG_1711212128603
FB_IMG_1711212128603
FB_IMG_1711212126513
FB_IMG_1711212126513
FB_IMG_1711212123611
FB_IMG_1711212123611
FB_IMG_1711212119992
FB_IMG_1711212119992
FB_IMG_1711212118045
FB_IMG_1711212118045
حريق باخرة نيلية مدير امن الجيزة قوات الحماية المدنية شارع النيل السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

ما مصيرها ؟| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب .. القصة الكاملة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

الرئيس السيسى يستقبل محمد بن زايد فى لقاء أخوي.. فيديو

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

موضوعات متعلقة

لا إصابات أو خسائر بشرية.. مصادر تكشف تفاصيل حريق الباخرة النيلية بالجيزة

خلال 45 دقيقة.. الحماية المدنية تسيطر على حريق باخرة نيلية بالجيزة.. صور

7 سيارات إطفاء و4 لانشات تشارك في عمليات إخماد حريق باخرة الجيزة

لمتابعة عمليات الإخماد.. مدير أمن الجيزة يصل موقع حريق باخرة النيل السياحي

3 طوابق والأدخنة وصلت السماء .. التحريات تكشف تفاصيل حريق باخرة الجيزة..فيديو

تزامنا مع حريق الباخرة.. خدمات مرورية بشارع النيل السياحي لسحب الكثافات|صور وفيديو

الإطفاء النهري والحماية المدنية يحاولان السيطرة على حريق باخرة كورنيش الجيزة.. صور وفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لـ حريق باخرة نيلية في الجيزة

ترشيحاتنا

بعد هجوم موسكو.. رئيس الشيشان يتوعد بالقضاء على المتورطين في أي مكان

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يوضح أعظم صور العدل في الميراث

شنبك عاوز جنايني.. رامز جلال يسخر من "لوك" أحمد عيد

"الصحفيين": مد حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة لـ الخميس المقبل

محمد سمير يشرح لـ«صدى البلد» الفرق بين دور النيابة الإدارية والرقابة الإدارية

أذكار بعد الصلاة المفروضة.. رددها بيقين تقضى حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رمضان| طريقة عمل أصابع الجلاش المحشية بالسميد

هبة مجدي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

7 مليارات دولار و20 ألف فرصة عمل| مشروع مصري باستثمارات عالمية في هذه المنطقة

إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ