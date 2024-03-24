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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حورية فرغلي تكشف قصة بيتها المسكون بالأرواح.. وترد على شائعة مثيرة مع حسن شاكوش

حورية فرغلي
حورية فرغلي

حلت الفنانة حورية فرغلي، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور" و"النهار"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

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حورية فرغلي: أهنت نزار الفارس لـ"قصر قامته".. وجبرت بخاطره ورقصت معاه.. فيديو

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أنا محترمة.. حورية فرغلي تكشف علاقتها بـ حسن شاكوش وترد على ريم طارق

حجيت 7 مرات.. حورية فرغلي ترد على شائعة مثيرة مع حسن شاكوش
ردت الفنانة حورية فرغلي، على اتهامها بالخروج مع حسن شاكوش في أحد شاليهات العين السخنة.

وقالت  حورية فرغلي،: "حجيت 7 مرات ولم أرتكب الكبائر.. وأنا من المحترمات في الوسط الفني، ولم ذهب إلى العين السخنة طوال حياتي"، مؤكده أنها لا تعرف حسن شاكوش إطلاقاً ولم تجمعهما الصدفة إطلاقاً ، ولكن تحمل رقم هاتفه، مشيرة إلى أن اتهامات زوجة شاكوش لم تكن لها بالمرة.


حورية فرغلي: أهنت نزار الفارس لـ"قصر قامته".. وجبرت بخاطره ورقصت معاه.. فيديو
كشفت الفنانة حورية فرغلي حقيقة ارتباطها بنزار الفارس، مشددة على أنه استغلها "عشان يعمل تريند".

وقالت حورية فرغلي، إنهما لم يرتبطا إطلاقاً ، ولم تتابع الأخبار كثيراً ، وفوجئت بشائعات ارتباطهما، معقبة"كل شوية حد يبعتلي خبر.. طيب هكذب وأكلمه، وعيب لما يقول بجبر بخاطرها، لاني وافقت ارقص معاه عشان أجبر بخاطره".


حورية فرغلي عن علاقتها بالعفاريت والجن: معايا في البيت وبقرأ بوجودهم القرآن
واجهت الإعلامية بسمة وهبة ، الفنانة حورية فرغلي، بعلاقتها بالعفاريت والجن، قائلة: "الناس قالوا إنك بتشوفي الجن عشان عندك اضطرابات نفسية، فهمينا إيه اللي بيحصل في البيت عندك في البيت؟".

وقالت حورية فرغلي،: "أولا اللي في البيت عندي ده ملوش علاقة بالجن ولا السحر.. أنا كنت اشتريت الشقة دي وكانت مقفولة لسنين طويلة لأنها كانت بتاعت الأستاذ محمد عبد الوهاب".


أنا محترمة.. حورية فرغلي تكشف علاقتها بـ حسن شاكوش وترد على ريم طارق
أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن استيائها من تشويه صورتها، واتهامها بالخروج مع حسن شاكوش في أحد شاليهات العين السخنة.

وقالت حورية فرغلي، إنها لا تعرف حسن شاكوش إطلاقاً ولم تجمعهما الصدفة إطلاقا، ولكنها تحمل رقم هاتفه، مشيرة إلى أن اتهامات زوجة شاكوش لم تكن لها بالمرة.


مفاجآت مخيفة.. حورية فرغلي تكشف قصة بيتها المسكون بالأرواح | فيديو
تحدثت  الفنانة حورية فرغلي، عن قصة بيتها المسكون بالأرواح، قائله: "كان فيه عفاريت معايا في الشقة ولا يؤذونني".

وأوضحت: "اقرأ سورة البقرة كل يوم جمعة وبشغل القران وهذا لا يضايقهم.. هؤلاء موجودين ولا يختفون رغم قراءة القرآن "، مضيفه: "أنا كنت اشتريت الشقة دي وكانت مقفولة لسنين طويلة لأنها كانت بتاعت الأستاذ محمد عبد الوهاب".

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حورية فرغلي تكشف قصة بيتها المسكون بالأرواح.. وترد على شائعة مثيرة مع حسن شاكوش


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