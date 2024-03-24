أيمن الرمادي: تجربتي مع سيراميكا كليوباترا مازالت وليدة.. ومؤمن جدا بالاحتراف

أعرب أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتولي القيادة الفنية لنادي سيراميكا، مؤكدا بأن تجربته مازالت وليدة.



وقال أيمن الرمادي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، :" تجربتي مع أسوان من حيث الأداء ممتازة وواجهنا صعوبات مادية كبيرة، وتجربتي مع سيراميكا كليوباترا، مازالت وليدة وهناك كفاءات إدارية داخل النادي ".

وأكمل :" الاحترافية سر توقيعي لـ سيراميكا كليوباترا، على الرغم من امتلاكي لعرض جاد في الامارات، وقد واجهت صعوبات بالغة في إنهاء تعاقدي في الدوري الاماراتي ولكن شغفي ورغبتي في خوض هذه التجربة كان السبب وراء إنتهاء رحلتي في الخليج.".

أرفض التفريط في القوام الأساسي للاعبي سيراميكا كليوباترا

وواصل :" أرفض التفريط في القوام الأساسي للاعبي الفريق، أو أن يكون سيراميكا كليوباترا، مجرد كوبري لانتقال لاعب إلى الأهلي أو الزمالك، ولست متعنتا ضد فريق بعينه ولكني أبحث عن مصلحتي في المقام الأول".