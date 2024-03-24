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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ممكن مكلش 3 أيام.. طارق أبو العينين عن إحساسه بخسارة ماتش لسيراميكا كليوباترا

طارق أبوالعينين،
طارق أبوالعينين، نائب رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا

أشاد طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، بالمستوى الذي يقدمه فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم  الحالي، تحت قيادة المدرب أيمن الرمادي.
 


وقال طارق أبو العينين خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد  »، أشعر بسعادة بالغة تصل لمدة 3 أيام في حال انتصار سيراميكا كليوباترا للفوز، كما أشعر بالحزن الشديد، وامتنع عن تناول الطعام لمدة تصل لـ 3 أيام، حال خسارة الفريق".

  طارق أبو العينين: سيراميكا كليوباترا نتعامل كفريق واحد

وأكمل:" نحن في سيراميكا كليوباترا، نتعامل كفريق واحد، ولا يوجد فارق بين لاعب أو إداري أو مدرب أو مسئول، ونحن حاليا نملك أكبر مخزون استراتيجي في الدوري المصري، ولدينا خطة لمدة 5 سنوات قادمة".

 

وواصل :" نحن نعتمد في الفترة الأخيرة على توحيد طرق اللعب، سواء في فرق الناشئين أو الفريق الأول، ونبحث دائما عن الثغرات والأخطاء من أجل علاجها، ويكفي أننا أول من قمنا برعاية فريق في الدرجة الثانية".

وأتم قائلا :" فخور جدا بما حققناه، وفخور جدا بوالدي، وبأن أصبح الفريق جزءا عملاقا من هذه المؤسسة ، والفترة المقبلة ستشهد تواجد عدد من لاعبينا في المنتخبات الوطنية".
 

طارق أبوالعينين سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي الدوري المصري

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