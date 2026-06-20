هبوط أرضي بشارع مصطفى النحاس.. ورئيس الصرف الصحي يؤكد سلامة شبكات المنطقة.. صور

تابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، ميدانيًا أعمال الفحص والمعاينة بموقع الهبوط الأرضي بشارع مصطفى النحاس أسفل كوبري المنهل، للتأكد من سلامة شبكات الصرف الصحي والوقوف على أسباب الهبوط.

وأكد المهندس عادل حسن أن أعمال الفحص والمعاينة التي نفذتها الفرق الفنية بالشركة أثبتت عدم وجود أي مشكلات أو كسور بخطوط الصرف الصحي بالموقع، مشيرًا إلى أن الشركة دفعت بفرق الطوارئ والمتابعة والمجمعات والسلامة والصحة المهنية للتعامل الفوري مع الموقف ومتابعته لحظة بلحظة.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم الاستعانة بغطاس متخصص لإجراء الفحص والاطمئنان على سلامة الخطوط، خاصة خط الصرف الرئيسي قطر 1200 مم، حيث تبين سلامته وعدم تأثره بالهبوط الأرضي.

وأضاف أن أعمال ردم الهبوط الأرضي تُجرى حاليًا من خلال الحي المختص، مع استمرار المتابعة الميدانية من جانب الشركة لحظة بلحظة، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية بالمنطقة.

وشدد المهندس عادل حسن على جاهزية فرق العمل للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مؤكدًا أن الشركة تواصل جهودها على مدار الساعة للحفاظ على كفاءة شبكات الصرف الصحي وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.