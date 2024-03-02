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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا يحسم الجدل حول عودة أحمد القندوسي ومحمد شكري لـ الأهلي

صدى البلد

أكد المدرب أيمن الرمادي، الذي يشرف على فريق سيراميكا كليوباترا، أن النادي الأهلي له الحق في استعادة لاعبه الجزائري الشاب أحمد قندوسي بعد انتهاء الموسم الحالي. جاءت هذه التصريحات بعد تقارير أفادت برغبة الأهلي في استعادة القندوسي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح الرمادي خلال مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية أنه يحق للأهلي استعادة اللاعب أحمد قندوسي ابتداءً من الموسم القادم، مشيرًا إلى أنه رفض رحيل محمد بسام وفضل بقاءه مع فريق سيراميكا كليوباترا.

وأكد الرمادي ضرورة توفير بديل للقندوسي في حال رحيله، مشيرًا إلى طلبه توقيع مصطفى شوبير كبديل، بالإضافة إلى تجديد عقد القندوسي موسم إضافي.

وبخصوص استعادة محمد شكري، أشار الرمادي إلى وجود بند في عقده يتيح للأهلي استعادته مقابل مبلغ مالي محدد والمنصوص عليه في العقد.

وأشاد الرمادي بنجاح نادي سيراميكا كليوباترا في تمديد عقد لاعب الفريق محمد إبراهيم.

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