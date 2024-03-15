استبعاد النجوم| نجم سيراميكا كليوباترا يزين قائمة الجزائر

أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر، قائمة اللاعبين المعنية بخوض المعسكر الإعدادي لشهر مارس، والدورة الودية الدولية التي تحتضنها الجزائر، بمشاركة منتخبات بوليفيا، وجنوب إفريقيا، وإندورا.

وشهدت القائمة غياب القائد رياض محرز، جناح الأهلي السعودي بطلب من هذا الأخير، واستبعاد سفيان فيجولي، وإسلام سليماني، ورايس وهاب مبولحي لأسباب فنية.

وعرفت قائمة المحاربين توجيه الدعوة لرفيق غيتان، لاعب استوريال برايا البرتغالي، وأنيس حاج موسى جناح فيتيس أرنهيم الهولندي، ومنصف بقرار، مهاجم نيويورك سيتي الأمريكي، وأحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا المصري، ومحمد مداني مدافع شباب قسنطينة لأول مرة.

وفضل الفني البوسني، إعادة ياسين براهيمي، وأمين جويري، وسعيد بن رحمة، وحيماد عبدلي، وبشير بلومي، وياسين بن زية، وبدر الدين بوعناني، إلى كتيبة المحاربين.

وجاءت قائمة الخضر على النحو الآتي :

حراسة المرمى: آنتوني ماندريا، وأسامة بن بوط، ومصطفى زغبة

الدفاع: ريان آيت نوري، يوسف عطال، زكرياء بلعيد، رامي بن سبعيني، كيفن غيتون، جوان حجام، محمد مداني، عيسى ماندي، ومحمد الأمين توغاي.

الوسط: حسام عوار، إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، رفيق غيتان، أحمد قندوسي، راميز زروقي، حيماد عبداللي.

الهجوم: سعيد بن رحمة، محمد الأمين عمورة، منصف بقرار، بشير بلومي، ياسين بن زية، بدر الدين بوعناني، بغداد بونجاح، ياسين إبراهيمي، فارس شايبي، أمين جويري، وأنيس حاج موسى.