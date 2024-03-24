هيئة الدواء تقدم نصائح عند السحور لمرضى السكر

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح عند السحور لمرضى السكر ، بمناسبة شهر رمضان الكريم​ ، من أجل صيام صحي دون متاعب



نصائح عند السحور لمرضى السكر



- قم بتأخير فترة السحور قدر الإمكان.​

- تناول وجبة السحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية.​

- ركز على الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الحبوب الكاملة.​

- ركز على البقوليات كالحمص والفول، حيث أنها عالية بالبروتين والألياف.​

- تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون، وامتنع عن الدهون المضرة كالأغذية المقلية.​

- تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون، مثل: الجبن قليل الدسم وبكميات سليمة، حيث أن البروتين يزيد فترة الاحساس بالشبع خلال النهار.​

- تجنب المشروبات المدرة للبول، والتي تحتوي على الكافيين.​

- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات في السحور

- اشرب كميات كافية من الماء.​