الأطفال ورمضان ..برنامج غذائي متكامل من أجل صيام صحي

حرص المعهد القومي للتغذية على تقديم مجموعة من المعلومات الهامة بعنوان الأطفال والصيام في رمضان ، والتي تتمثل في مجموعة من الإجراءات الغذائية الصحيحة والصحية لتجنب حدوث أي مضاعفات للأطفال أثناء الصيام .

الأطفال والصيام

ذكر المعهد القومي للتغذية أن الصيام شهر كاملا مفروض على البالغ فقط ، و يمكن البدء في تدريب الطفل على الصيام بشرط أن يكون الطفل بصحة جيدة ولا يعانى من أمراض سوء التغذية أو أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى والسكري وارتفاع ضغط الدم أو أمراض مناعية.

وأضاف المعهد يجب تدريب الطفل على الصيام لمدة قصيرة ومن الأفضل أن نبدأ بصيام ساعات قليلة يوميا تبدأ من العصر وحتى آذان المغرب حتى يشعر الطفل بالراحة عند إفطاره وسط الأسرة.

الصيام والأطفال نصائح هامة