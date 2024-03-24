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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأطفال ورمضان ..برنامج غذائي متكامل من أجل صيام صحي

الأطفال ورمضان ..برنامج غذائي متكامل من أجل صيام صحي

الأطفال ورمضان
الأطفال ورمضان

حرص المعهد القومي للتغذية على تقديم مجموعة من المعلومات الهامة بعنوان الأطفال والصيام في رمضان ، والتي تتمثل في مجموعة من الإجراءات الغذائية الصحيحة والصحية لتجنب حدوث أي مضاعفات للأطفال أثناء الصيام .

الأطفال والصيام 

ذكر المعهد  القومي للتغذية أن  الصيام شهر كاملا مفروض على البالغ فقط ، و يمكن البدء في تدريب الطفل على الصيام بشرط أن يكون الطفل بصحة جيدة ولا يعانى من أمراض سوء التغذية أو أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى والسكري وارتفاع ضغط الدم أو أمراض مناعية. 

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وأضاف المعهد  يجب تدريب الطفل على الصيام لمدة قصيرة ومن الأفضل أن نبدأ بصيام ساعات قليلة يوميا تبدأ من العصر وحتى آذان المغرب حتى يشعر الطفل بالراحة عند إفطاره وسط الأسرة. 

الصيام والأطفال نصائح هامة 

  • مشاركة الأطفال في إعداد قائمة الطعام تشجعهم على تناول الطعام بشهية جيدة.
  • تجنب خروج الطفل أثناء الصيام مع ارتفاع درجة حرارة الجو.
  • من الأمور المحببة للأطفال اصطحابهم للصالة فى رمضان.
  • فى حالة ممارسة الطفل للتمارين الرياضية،فإما أن تكون مبكرة أو متأخرة بعد الإفطار بساعتين على الأقل مع تجنب التمارين الرياضية العنيفة أثناء ساعات الصيام.
  • يجب أن يحصل الطفل على ساعات كافية من النوم.
  • فى حال شعور الطفل بالعطش الشديد أو الهبوط البد من إنهاء الصيام فورا.
  • من الضروري احتواء وجبتي السحور والإفطار على الألبان ومنتجاتها مثل: الجبن والزبادي ، لإحتياج جسم الطفل في هذه السن لعنصري الكالسيوم والبروتين لبناء الجسم والعظام والأسنان.
  • يوصى بتناول الطفل كمية كافية من السوائل خاصة الماء والعصائر الطبيعية بين الإفطار والسحور.
  • تجنب الإفراط فى الحلويات و المشروبات الغازية والمعلبة واستبدالها بالفاكهة والعصائر الطبيعية.
  • وجبات الطفل يجب أن تكون صحية متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية لصحة الطفل وبالسعرات المناسبة لعمره ومجهوده.
  • يراعى حصول الطفل على 3 وجبات متوازنة ) إفطار وسحور ووجبة بينهما على الأقل
  • ينصح بتناول وجبات صحية بين الوجبات مثل الفول السوداني أو المكسرات أو الفاكهة.
  • حلويات رمضان “ كنافة – قطايف ... الخ”  يفضل تناولها بعد وجبة الافطار ب 3 ساعات كوجبة خفيفة وليس في السحور حتى لا تسبب العطش للطفل في اليوم التالي مع مراعاة عدم الإفراط فى تناولها واستبدالها بالفاكهة قدر الإمكان.
  • المشروبات الرمضانية الطبيعية قليلة السكر مثل “  شراب قمر الدين ــ الخروب ــ العرقسوس ــ التمر الهندي ــ الكركديه ” أفضل من المشروبات الغازية والجاهزة التي قد تسبب العطش والكثير من المشاكل الصحية.
  • وجبة السحور:يؤخر السحور إلى قبيل الفجر. ويراعى أن تكون الوجبة متوازنة وتحتوي على جميع العناصر الغذائية مع الاهتمام بتناول كمية مناسبة من البروتين كالفول المدمس والبيض والألبان ومنتجاتها وأهمها الزبادي كما يراعى تناول الخبز و الخضروات مثل الخيار والخس وعدم إغفال تناول المياه .
  • يجب تجنب الأطعمة المملحة أو المخللات أو الحلويات لتفادي الشعور بالعطش خلال فترة الصيام .
  • ما بين الإفطار والسحور :يتناول الطفل 1-2 وجبة خفيفة متوازنة
  • الإفطار: يعجل الإفطار على عدد من التمرات مع الحليب أو اللبن الرائب أو عصير فاكهة طبيعي ثم تناول الشوربة الدافئة مع تجنب شرب الماء المثلج عند الإفطار لتفادي الإصابة بعسر الهضم.
  • يجب أن تكون وجبة الإفطار متوازنة جذابة تحتوي على خمس ألوان مختلفة من الأطعمة وتلبى احتياجات الطفل من كافة العناصر الغذائية
الصيام الكلى الطفل مناعية العصر المغرب الأسرة الطعام

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