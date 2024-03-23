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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل السحور.. تصادم تريلا ونقل يسقط 5 ضحايا على طريق الواحات

احد الضحايا
احد الضحايا

شهد طريق الواحات في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت حادث مروع اودى بحياة شخصين واصيب ٣ اخرين بعد اصطدام سيارة تريلا باخرى نقل بمقطورة محملة بالبطاطس. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات الأمنية بطريق الواحات البحرية بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري وتبين تصادم "تريلا" وسيارة أخرى نقل بمقطورة محملة بالبطاطس. 

اسفر الحادث عن مصرع محمود ابراهيم، 38 عاما، سائق، وسلطان عبد العزيز، 40 عاما، سنة عامل، وإصابة أحمد محمود، 13عاما، طالب، بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الحميد، 36 عاما، عامل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشخص ثالث. 

وكشفت التحريات عن سبب الحادث حيث تبين اصطدام السيارة الأولى من الخلف مما أدى إلى انقلاب السيارة المقطورة الثانية المحملة بالبطاطس وتهشم الكابينة الخاصة بها بالكامل، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتولت النيابة التحقيق.

قبل السحور تصادم تريلا ونقل طريق الواحات النجدة حادث مروري تريلا محملة بالبطاطس

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