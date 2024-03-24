عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استرداد قطع أراضٍ لمخالفة شروط التعاقد وإزالة مخالفات بناء وإشغالات في حملات بالعبور

صدى البلد

صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم تنفيذ قرارات استرداد قطع أراضٍ سكنية لمخالفة شروط التعاقد، في حملات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير، نظراً لسابقة صدور قرارات الغاء تخصيص وسحب لبعض قطع الأراضي، لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية، ولمخالفة شروط التراخيص.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم سحب واسترداد القطعة رقم 75 محلية 8 ب، والقطعة رقم  41 محلية  8 ج  بالحي الأول، والقطعة رقم 23 بلوك  19067 بالحي الرابع، والقطعة رقم 2 بلوك 19066 بالحي الرابع.
 

txt

موعد تسليم شقق الإسكان بمدينة العبور الجديدة| تفاصيل

txt

الجزار يتابع المشروعات السكنية بـ العبور وبدر وحدائق العاصمة وبرج العرب الجديدة

وطالب رئيس جهاز مدينة العبور، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز، ومراجعة موقفها الحالي.

وقال المهندس أحمد رشاد، إنه تم شن عدة حملات مكثفة تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة ورصد المخالفات في مهدها.

وأضاف رئيس جهاز العبور، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالقطعة رقم 1 بلوك (19061) بالحى الرابع، وتم التحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مشيرا إلى أنه تمت أيضا إزالة الإشغالات بالطريق الكائن بجوار نفق الحي التاسع، وكذا مصادرة مركبات " التروسيكل " المضبوطة.

كما تم تشكيل حملة ليلية للتصدى ولمجابهة الظواهر العشوائية بالمدينة، حيث استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذلك تم المرور بمحيط مسجد الحى القيوم بالحي الثامن، للتأكد من التزام الباعة بعدم الافتراش خارج محيط المسجد.

العبور قطع الأراضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

ترشيحاتنا

107 ناشرين.. وزير التعليم العالي الأسبق يكشف تفاصيل المجلة العلمية لجامعة القاهرة

حسين خالد: نسبة رفض الأبحاث المقدمة للمجلة العلمية لجامعة القاهرة تصل 98%|فيديو

روسيا تبدأ يوم حداد وطني على ضحايا هجوم موسكو

النار أكلتهم والملاكي انفصلت نصفين.. لحظة حريق سيارتين أعلى دائري المريوطية.. فيديو

احجز الآن.. شقق تصل لـ140 م2 بمقدم 20% فقط في العاصمة الإدارية

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية.. تطورات حالتة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية.. تطورات حالتة

قصة حرب الأمين والمأمون بعد وفاة هارون الرشيد.. تفاصيل

جمال شعبان يُفجّر مفاجأة حول وفاة لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي

بدون أدوية.. علاج مرضى القولون وجرثومة المعدة

فيديو

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ