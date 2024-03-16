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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار يتابع المشروعات السكنية بـ العبور وبدر وحدائق العاصمة وبرج العرب الجديدة

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولى الوزارة، سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمدن: العبور الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة، وبرج العرب الجديدة، والتي شملت وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والإسكان المتميز، وروضة العبور الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن تلك المشروعات.

وقال وزير الإسكان: تأتي الجولات التفقدية، في إطار التوجيهات المستمرة لمسئولي الوزارة، بأهمية الزيارات الميدانية لمواقع العمل، فى حل المشكلات، وتذليل العقبات، وكذا دفع العمل، خاصة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، وكذا مشروعات المرافق، والخدمات، والتأكيد على إنهاء المشروعات فى مواعيدها، وبالجودة المطلوبة. 

 

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع سكن بديل العشوائيات " روضة العبور الجديدة " بالحى الـ١٤،  والذى يضم  ٩٦ عمارة بإجمالى ٣٣٦٠ وحدة سكنية، و٩٦ وحدة إدارية، و٩٦ محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ، ومول تجارى، ومركز طبى وحضانة.  

 كما تفقد رئيس الجهاز، المركز الطبي، والخدمات بالمشروع، مؤكداً ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوزارات من أجل استكمال تشغيل منظومة الخدمات بالحى، لتقديم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لائقة لقاطني المدينة، في إطار حرص الجهاز الدائم على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقام المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، مشروع الإسكان المتميز، لعدد 44 عمارة بها ١٠٥٦ وحدة سكنية بقيمة استثمارية 516 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ للعمارات ٥١ %، ومن المتوقع الانتهاء من العمارات خلال العام الجاري. 


 

ووجه المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، حيث تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع  بكفاءة وجودة عالية، وضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة، والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.


 

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس محمود عبد الله، نائب رئيس الجهاز، بجولة تفقدية بموقع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل " بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

 واجتمع رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، مع ممثلي الشركات العاملة والاستشاري المشرف على المشروع، بموقع العمل، حيث ناقش بعض النقاط المهمة، ومنها: زيادة معدلات العمل لتحقيق نسب الإنجاز المستهدفة، وضرورة مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.


 

 وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بتعليمات جهاز الإشراف من قبل الجهاز فى النواحى الفنية، والخامات المستخدمة فى الأعمال، مؤكداً سرعة توفير الخامات المستخدمة فى المشروع.

وتفقد رئيس جهاز حدائق العاصمة، بعض أعمال المرافق والطرق الجارى تنفيذها حالياً بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، مشدداَ على المسئولين بالجهاز بضرورة متابعة نسب الإنجاز للمشروعات وإزالة أية عوائق أمام الشركات لسرعة إنهاء تلك المشروعات بالجودة المطلوبة.

وتابع المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، خلال جولة تفقدية، بدء أعمال تنفيذ 209 عمارات سكنية " بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالحي التاسع بالمدينة.

 وخلال الجولة، وجه رئيس الجهاز بتكثيف الأعمال بالمشروع، مؤكداً على الشركات ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود الأعمال بكل دقة، ووفقاً للأصول الفنية وللبرامج الزمنية المقدمة من الشركات.

 

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