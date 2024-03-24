عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية على المخابز لضبط المخالفات بالقليوبية

حملات تموينية على
حملات تموينية على المخابز

أعلن عيد عبد الله أبو زيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تشكيل عدة حملات للمديرية والإدارات لضبط المخالفات التموينية على المخابز البلدية على مستوى المحافظة وأسفرت الحملات عن الاتي:- 
حملة إدارة الرقابة التموينية بمركز طوخ تم تحرير 18 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم صلاحية الميزان  وغلق بدون اذن وعدم وجود سجل زيارات. 
وحملة إدارة تموين  شبين القناطر تم تحرير 24 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق بدون اذن وعدم صلاحيه الميزان وغلق كلي وعدم وجود سجل زيارات.
وحملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة تم تحرير 6 محاضر جنح لنقص الوزن وعدم الإعلان عن الاسعار وحيازة علي ألعاب نارية.
وحملة إدارة تموين بنها  تم تحرير 15 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون إذن.
وفي حملة إدارة تموين قليوب  تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وتصرف في عدد 12شيكارة دقيق بلدي مدعم.
وحملة إدارة تموين القناطر الخيرية تم تحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وحملة إدارة تموين طوخ تم تحرير 26 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وحملة إدارة تموين شرق شبرا الخيمة تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل. 

القليوبية المخالفات التموينية المخابز البلدية حي غرب شبرا الخيمة حملات تموينيه شبين القناطر شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

موضوعات متعلقة

موجة أمطار جديدة.. القليوبية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص باستخدام مفك بالقليوبية لجلسة 27 إبريل

رئيس جامعة بنها يتفقد تجديد وتطوير مبني قسم وقاية النبات بكلية الزراعة

بالأسماء.. تخصيص 371 مسجدا للاعتكاف خلال شهر رمضان بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع انتظام الحركة بالمواقف بعد تحريك أسعار الوقود.. صور

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص في شبرا الخيمة لجلسة مايو المقبل للمرافعة

بسعر 27 جنيها للكيلو .. توزيع 63 طن سكر على أهالي القليوبية

إقبال ملحوظ على لجان انتخابات نقابة المحامين بالقليوبية ..صور

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة.. والحصيلة ترتفع لأكثر من 7755

هل يجوز امتناع المرأة الحائض عن الطعام في رمضان بنية الصوم؟.. الأزهر يجيب

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

روسيا تعلق على التبرئة الأمريكية لـ أوكرانيا من هجوم كروكوس

إصابة قاتلة لمصالح إسرائيل.. انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب "قانون التجنيد"

نجل الفنان حسن البارودي: السينما المصرية كانت تلقب بهوليوود الشرق.. ومصر نشرت الفن بالعالم العربي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية عاجلة

قصة حرب الأمين والمأمون بعد وفاة هارون الرشيد.. تفاصيل

جمال شعبان يُفجّر مفاجأة حول وفاة لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي

بدون أدوية.. علاج مرضى القولون وجرثومة المعدة

فيديو

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ