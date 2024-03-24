حملات تموينية على المخابز لضبط المخالفات بالقليوبية

أعلن عيد عبد الله أبو زيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تشكيل عدة حملات للمديرية والإدارات لضبط المخالفات التموينية على المخابز البلدية على مستوى المحافظة وأسفرت الحملات عن الاتي:-

حملة إدارة الرقابة التموينية بمركز طوخ تم تحرير 18 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم صلاحية الميزان وغلق بدون اذن وعدم وجود سجل زيارات.

وحملة إدارة تموين شبين القناطر تم تحرير 24 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق بدون اذن وعدم صلاحيه الميزان وغلق كلي وعدم وجود سجل زيارات.

وحملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة تم تحرير 6 محاضر جنح لنقص الوزن وعدم الإعلان عن الاسعار وحيازة علي ألعاب نارية.

وحملة إدارة تموين بنها تم تحرير 15 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون إذن.

وفي حملة إدارة تموين قليوب تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وتصرف في عدد 12شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وحملة إدارة تموين القناطر الخيرية تم تحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وحملة إدارة تموين طوخ تم تحرير 26 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وحملة إدارة تموين شرق شبرا الخيمة تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل.