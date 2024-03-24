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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وتألقت سيرين عبد النور، مرتدية جيب أنيقة باللون الأخضر، ونسقت معها بلوزة أنيقة وبسيطة من نفس اللون لتكشف عن جمالها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت سيرين عبد النور، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت، ووضعت اكسسوارات على شعرها تتناسب مع ظهورها. 

وإليكم صور سيرين عبد النور ..

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