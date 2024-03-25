عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حورية فرغلي تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي.. وتكشف سبب خلافها مع مصطفى شعبان

حورية فرغلي
حورية فرغلي

حلت الفنانة حورية فرغلي، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور" و"النهار"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

txt

تبرأت مني..حورية فرغلي تكشف صلة قرابتها بأمينة خليل

txt

حورية فرغلي: أنا لست ضعيفة ومش محتاجة لحد وقريبة من ربنا

حورية فرغلي: أنا لست ضعيفة ومش محتاجة لحد وقريبة من ربنا
تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن حياتها الشخصية، قائلة:" الناس تشعر بأني ضعيفة، لكني لست غبية أو "هبلة" أو "عبيطة".

ولفتت حورية فرغلي، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، أنها ستقدم مسرحا للأطفال خلال الفترة المقبلة، متابعة: "أنا قوية مش محتاجة لحد وقريبة من ربنا، لكن مفيش خبر حلو دلوقتي".

 

حورية فرغلي تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي .. ماذا قالت؟
قالت الفنانة حورية فرغلي، إنّ الفنان الراحل هيثم أحمد زكي شدّ شعرها غضبا في كواليس مسلسل دوران شبرا.

أضافت «فرغلي»،: «كنت بقول لأستاذ هاني عادل البقاء لله بسبب وفاة والدتك وبسأله عن سبب الوفاة وحكى لي، وفي أثناء ذلك شاهدنا هيثم وافتكر إني بتدلع».


حورية فرغلي: أجريت عملية استئصال رحم مرتين وكنت بمفردي
تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن خوضها عمليات جراحية في الرحم لأكثر من مرة، قائلة: لم أعلن عن دخولي العمليات مرتين لاستئصال الرحم.

وأضافت: "عندما كان عمري 30 سنة كان عندي 7 أورام والطبيب قالي لازم يتشالوا وقدامك 10 سنين حاولي تتجوزي عشان لما تجيبي بيبي هنستأصل الرحم".


مش هتكلم .. حورية فرغلي عن هيثم أحمد زكي: سيبوه مرتاح في قبره
قالت الفنانة حورية فرغلي، إنّ الفنان الراحل هيثم أحمد زكي شدّ شعرها غضبا في كواليس مسلسل دوران شبرا.

ورفضت حورية فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار الحديث عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلة: "مش هتكلم عن حد متوفي، لا اتخطبنا ولا اتجوزنا".


بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"
رفضت الفنانة حورية فرغلي الرد على سؤال سري خلال الحلقة، قائلة:" انا مش هرد على الكلام دا..ومن الصبح بدافع عن نفسي".


مالتي مليونير وعريس من جرجا.. حورية فرغلي تتحدث عن عروض الزواج المقدمة لها
كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن عروض الزواج التي قدمت عليها، قائلة: “رفضت الزواج من المالتي مليونير اللبناني الشهير أحمد حجازي رغم أنه عرض علي الحصول على مليوني دولار”.


«جبتي عربية هدية لمخرج ومراته رفضتها».. شيخ العرافين يصدم حورية فرغلي على الهواء
واجه شيخ العرافين، الفنانة حورية فرغلي، على الهواء، بواقعة، قال عنها إنها اشترت سيارة لمخرج وهو ما أغضب زوجته.

وقالت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: أثناء تصوير مسلسل ساحرة الجنوب كان في حد من الكاست بيحتفل بعيد ميلاده، واشتريت له عربية لانجلر؛ لأن سيارته كانت بايظة".


بسبب اسم مسلسل.. حورية فرغلي تكشف سبب خلافها مع مصطفى شعبان
تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن سبب خلافها مع الفنان مصطفى شعبان، قائلة: “كنا بنعمل مسلسل أمراض نسا مع بعض، وكنا متفقين على اسم المسلسل والبوستر”.

واسترسلت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "لما سافرت ورجعت؛ غيروا الاسم لدكتور أمراض نسا، ومعنى كده إن الدكتور يُنسب له".

 

 

حورية فرغلي الاعلاميه بسمة وهبة الراحل هيثم أحمد زكى الفنان مصطفى شعبان امينة خليل الفنانة حورية فرغلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

بشرى للموظفين بعد تصريحات الحكومة.. إجازة وعلاوة سنوية بقانون العمل

ترشيحاتنا

دعاء آخر ساعة في النصف من رمضان.. بـ8 كلمات يجبرك الله جبرا عجيبا

أبو الدهب: منتخب مصر ظهر بروح جديدة أمام نيوزيلندا

تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ليلة القدر من أعظم الليالي

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

روسيا تحذر من استمرار استخدام القوات الأوكرانية الأسلحة الكيميائية في الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفطان لافت.. كارول سماحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ