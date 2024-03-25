حورية فرغلي تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي.. وتكشف سبب خلافها مع مصطفى شعبان

حلت الفنانة حورية فرغلي، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور" و"النهار"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

حورية فرغلي: أنا لست ضعيفة ومش محتاجة لحد وقريبة من ربنا

تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن حياتها الشخصية، قائلة:" الناس تشعر بأني ضعيفة، لكني لست غبية أو "هبلة" أو "عبيطة".

ولفتت حورية فرغلي، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، أنها ستقدم مسرحا للأطفال خلال الفترة المقبلة، متابعة: "أنا قوية مش محتاجة لحد وقريبة من ربنا، لكن مفيش خبر حلو دلوقتي".

حورية فرغلي تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي .. ماذا قالت؟

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنّ الفنان الراحل هيثم أحمد زكي شدّ شعرها غضبا في كواليس مسلسل دوران شبرا.

أضافت «فرغلي»،: «كنت بقول لأستاذ هاني عادل البقاء لله بسبب وفاة والدتك وبسأله عن سبب الوفاة وحكى لي، وفي أثناء ذلك شاهدنا هيثم وافتكر إني بتدلع».



حورية فرغلي: أجريت عملية استئصال رحم مرتين وكنت بمفردي

تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن خوضها عمليات جراحية في الرحم لأكثر من مرة، قائلة: لم أعلن عن دخولي العمليات مرتين لاستئصال الرحم.

وأضافت: "عندما كان عمري 30 سنة كان عندي 7 أورام والطبيب قالي لازم يتشالوا وقدامك 10 سنين حاولي تتجوزي عشان لما تجيبي بيبي هنستأصل الرحم".



مش هتكلم .. حورية فرغلي عن هيثم أحمد زكي: سيبوه مرتاح في قبره

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنّ الفنان الراحل هيثم أحمد زكي شدّ شعرها غضبا في كواليس مسلسل دوران شبرا.

ورفضت حورية فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار الحديث عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلة: "مش هتكلم عن حد متوفي، لا اتخطبنا ولا اتجوزنا".



بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

رفضت الفنانة حورية فرغلي الرد على سؤال سري خلال الحلقة، قائلة:" انا مش هرد على الكلام دا..ومن الصبح بدافع عن نفسي".



مالتي مليونير وعريس من جرجا.. حورية فرغلي تتحدث عن عروض الزواج المقدمة لها

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن عروض الزواج التي قدمت عليها، قائلة: “رفضت الزواج من المالتي مليونير اللبناني الشهير أحمد حجازي رغم أنه عرض علي الحصول على مليوني دولار”.



«جبتي عربية هدية لمخرج ومراته رفضتها».. شيخ العرافين يصدم حورية فرغلي على الهواء

واجه شيخ العرافين، الفنانة حورية فرغلي، على الهواء، بواقعة، قال عنها إنها اشترت سيارة لمخرج وهو ما أغضب زوجته.

وقالت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: أثناء تصوير مسلسل ساحرة الجنوب كان في حد من الكاست بيحتفل بعيد ميلاده، واشتريت له عربية لانجلر؛ لأن سيارته كانت بايظة".



بسبب اسم مسلسل.. حورية فرغلي تكشف سبب خلافها مع مصطفى شعبان

تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن سبب خلافها مع الفنان مصطفى شعبان، قائلة: “كنا بنعمل مسلسل أمراض نسا مع بعض، وكنا متفقين على اسم المسلسل والبوستر”.

واسترسلت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "لما سافرت ورجعت؛ غيروا الاسم لدكتور أمراض نسا، ومعنى كده إن الدكتور يُنسب له".