مالتي مليونير وعريس من جرجا.. حورية فرغلي تتحدث عن عروض الزواج المقدمة لها

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن عروض الزواج التي قدمت عليها، قائلة: “رفضت الزواج من المالتي مليونير اللبناني الشهير أحمد حجازي رغم أنه عرض علي الحصول على مليوني دولار”.

وأضافت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "رفضته عشان هو أحلى مني، ما تعرفش هو ولد ولا بنت، شوفي صورُه هتلاقي راجل أحلى مني، وكان مصمم يتجوزني ومش عارفة ليه".

وأكملت “جالي عريس من جرجا بصعيد مصر، كان بيكلمني على واتساب كتير أوي أوي، وكل شوية يقولي ما بترديش ليه يا فنانة؟.. أنا بحبك يا فنانة.. عايز أتجوزك دلوقتي”.

واسترسلت: "كنت لطيفة معاه.. وقولت له أنا مشغولة.. ممكن تكلمني تاني هرد عليك.. وقفلت التليفون".