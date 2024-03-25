أكبر ترقية لهواتف آيفون.. آبل تفاجىء حامليها بميزة جديدة لشاشتها فما هي؟

كعادتها تسعى شركة آبل إلى إضافة ميزات وتغيرات إضافية جديدة لسلسلة هواتفها وتعد آخر التطورات التي أعلنت عنها شركة آبل إعتزامها لإعادة تصميم الشاشة الرئيسية لهواتفها وجعلها أكثر قابلية للتخصيص مع نظام تشغيل iOS 18 القادم.

وفقا لتقرير نشره موقع"macrumors “ من المقرر أن تقوم شركة آبل بمنح المستخدمين تحكمًا أكبر بالأيقونات وترتيبها وأماكن تواجدها على الشاشة الرئيسية وذلك دون قيد فمن المتوقع أن يكون نظام تشغيل ” iOS 18" أكبر ترقية لهواتف آيفون.

على الجانب الاخر كانت شركة آبل قد بدأت بالقيام بإتاحة عدة إمكانيات لتخصيص الشاشة الرئيسية لهواتفها مع نظام iOS 14، فيما قد قامت الشركة بأضافة العديد من خيارات التخصيص لبعض محتويات الشاشة كالوقت والتاريخ والخلفيات في شاشة القفل وذلك من خلال نظام تشغيل iOS 16.

من المقرر أن تعلن شركة آبل عن نظام تشغيل iOS 18 وذلك خلال فعاليات مؤتمر المطورين السنوي WWDC المقرر إنعقاده خلال منتصف العام الجاري.