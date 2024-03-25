أبل تؤكد إطلاق نظارتها للواقع الافتراضي في الصين بعد تراجع مبيعات آيفون

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "Apple" أبل أن نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro سيتم طرحها للبيع في الصين في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن كوك أكد بالفعل على أن الجهاز سيتم إطلاقه في البلاد خلال الأشهر المقبلة، وذلك ردًا على سؤال من الصحافة في منتدى التنمية الصيني في بكين.

وأضاف أن شركة أبل ستواصل زيادة الاستثمار في البحث والتطوير في الصين. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زار كوك متجر أبل الجديد في جينغان في شنغهاي.

وتقول شركة أبل إن نظارة Vision Pro سيتم إطلاقها في بلدان إضافية في وقت لاحق من عام 2024، لكن الشركة لم تقدم إطارًا زمنيًا أكثر تحديدًا.

وكانت أبل قد افتتحت مؤخرًا متجرها الثامن في مدينة شنغهاي الصينية هذا الشهر، لتضيف بذلك أكبر شبكة بيع بالتجزئة لها بعد الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "بلومبرج" فإن المتجر الجديد في شنغهاي يأتي بعد تراجع مبيعات هواتف آيفون في الصين، والتي انخفضت بحوالي 24٪.