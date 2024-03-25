بديلة لساعة آبل باهظة الثمن.. Balance تطمئنك على ضربات القلب وضغط الدم

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية تساعدك على قياس ضغط الدم فلن تجد أفضل من ساعة Balance الذكية فقد أعلنت شركة أمازفيت عن قيامها بالبدء بإختبار ساعة" Balance "الذكية وإضافة ميزة جديدة قريبا لمستخدمي تلك الساعة الذكية.

ووفقا لموقع" gagadget “ تتضمن ساعة” Balance الذكية " ميزة مراقبة صحة مستخدميها بجانب رصد معدل ضربات القلب من خلال الساعة .

أما عن الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم بواسطة ساعة ” Balance الذكية " فيجب التأكد من القيام بإحكام شد سوار المعصم الخاص بالساعة ووضع ذراعك وذلك بشكل مسطح مع ضرورة الحرص على الثبات أثناء قيامك بعملية قياس ضغط الدم سواء كان ضغط الدم الانقباضي أو الانبساطي .

أما عن الوقت الذي تستغرقه الساعة لقياس ضغط الدم فقد أشارت الشركة أنه لا يستغرق أكثر من 30 ثانية فيمكن للمستخدم أيضا القيام بالاطلاع على آخر تسجيل لقياس الساعة لضغط الدم من خلال التطبيق الذي تحتوي عليه الساعة وتاريخ التسجيل ووقته

نوهت شركة أمازفيت من جانبها إلى أن ساعة” Balance الذكية لا تعد جهاز طبي معتمد طبياً.