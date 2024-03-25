ناقد رياضي: أداء منتخب مصر أصبح مرضيا بنسبة 70%

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه راضٍ عن أداء منتخب مصر أمام نيوزيلندا في الظهور الأول تحت قيادة حسام حسن بنسبة 70%، مشيرا إلى أن مشاركة أفشة بجوار إمام عاشور في المباراة السابقة لن تكون مفيدة أمام الفرق القوية، مشيرا إلى أن إمام قدم مستوى مميز خلال الفترة التي شارك فيها قبل اصابته.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أفشة لعب 80 دقيقة بعد إصابة إمام عاشور، لكن منتخب مصر سيكون في حاجة لـ ستارة دفاعية قوية في خط الوسط، خصوصا خلال المواجهات الصعبة في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "منتخب مصر لديه عناصر جيدة، وتألق مروان عطية دائما مرتبط بالمدرب، وفي بعض المباريات كان كولر غير مقتنعا بمستوى اللاعب وغاضب منه، لكن عندما يحظى بالثقة المطلوبة يظهر بمستوى طيب".

وتابع: "مروان عطية بعد انتقاله للأهلي قدم مستوى مميز مع حمدي فتحي وديانج، وحسام حسن يحب نوعية مروان وسبق وقام بتصعيده للفريق الاول بنادي الاتحاد السكندري، وهو يعلم امكانياته جيدًا".

وواصل: "صلاح بالتأكيد حزين من الانتقادات، لكنه نجم كبير، وعليه دعم زملائه في منتخب مصر، وبالتأكيد له دور كبير بصفته قائد للمنتخب مهما كان (زعلان)، ولو كان كتب اي شئ سينهي أي أزمة".

وزاد: "أحمد فتوح لو كان ملتزم مثل محمد حمدي، سيفرق كثيرا مع ناديه ومنتخب مصر، وفتوح لديه حلول كبيرة وهو رقم 1 في مركز الظهير الأيسر، والفارق مع حمدي لصالحه بالتأكيد خصوصا في الناحية الهجومية".

وأتم: "منتخب مصر تأثر بوجود عمر مرموش في الناحية اليمنى، لأنه الأفضل في الجبهة اليسرى".