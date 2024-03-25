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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. تامر حسني يحيى حفل نهائى كأس عاصمة مصر.. وطرح برومو فيلم هشام ماجد الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أحمد سعد وحق عرب: 

 

أحمد داش عن مسار إجباري: العمل الجيد يفرض نفسه حتى لو بشابين

حل الفنان الشاب أحمد داش ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى حلقة جديدة من حلقات برنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090 .

وتحدث داش خلال الحلقة عن كواليس تصويره مسلسل مسار إجباري الذى يشارك به فى موسم رمضان الحالي.

وعن المنافسة خلال هذا الموسم أمام نجوم كبار أكد داش أن العمل الجيد بيفرض نفسه على الساحة سواء كان أبطاله نجوم شباب أو نجوم كبار.
 

عايز أشكر ربنا.. رسالة محمد شاهين بعد انتهاء مسلسل لحظة غضب

حرص الفنان محمد شاهين بطل مسلسل لحظة غضب على توجيه رسالة شكر إلى كل العاملين فى المسلسل بعد النجاح الذي حققه وخاصة الحلقة الأخيرة.

ونشر محمد شاهين مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا:  مش عايز أشكر حد على قد ما عايز أشكر ربنا انه خلاني اشتغل شغل أنا بحبه و ناس أنا بحبها و برتاح فى الشغل يمكن عمرى ما كان عندى شغف انى اشتغل مع اى منتج زى ما أنا نفسي اشتغل مع مخرجين كتير و عندى الشغف و الطموح انى اشتغل معاهم.
 

أفلام عيد الفطر.. طرح برومو فاصل من اللحظات اللذيذة | فيديو

 

طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي الأول لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة للفنان هشام ماجد استعداد لعرضه في موسم عيد الفطر القادم.

الفيلم تدورة فكرة فى إطار من الفانتازيا حول شخص يجد نفسه دخل عالم افتراضى كان يحلم به لتحسين حالتة المادية ويبدأ الصراع بين شخصيته الحقيقة وشخصيته داخل هذا العالم الافتراضي.
 

إلهام شاهين تشيد بابنة شقيقتها بعد حلق شعرها: مش بالساهل

أشادت الفنانة إلهام شاهين باداء ابنة شقيقتها إلهام صفى الدين فى مسلسل إمبراطورية ميم وخاصة مشهد حلق شعرها فى الحلقة الرابعة عشر.

وكتبت إلهام على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: لم أصدق ما فعلته مايا فى حلقة اليوم من إمبراطورية ميم .. الحلقه ١٤ وجعت قلبى جدا .. بكيت معاها و عليها.
 

ياسمين صبري: أول عمل لي في مكتبة الإسكندرية واشتريت سيارة بالقسط|فيديو

 

حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفة على بودكاست بيج تايم «Bigtime»، مع الإعلامي عمرو أديب. وتحدثتو ياسمين صبري عن فترة المدرسة وأول عمل لها، وقالت كنت بمدارس حكومية وأول عمل لي بمكتبة الإسكندرية وتملكت سيارة بالتقسيط. وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

مسار إجباري احمد داش أفلام عيد الفطر فاصل من اللحظات اللذيذة إلهام شاهين

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