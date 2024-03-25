عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد داش عن مسار إجباري: العمل الجيد يفرض نفسه حتى لو بشابين

أحمد داش
أحمد داش

حل الفنان الشاب أحمد داش ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى حلقة جديدة من حلقات برنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090 .

وتحدث داش خلال الحلقة عن كواليس تصويره مسلسل مسار إجباري الذى يشارك به فى موسم رمضان الحالي.

وعن المنافسة خلال هذا الموسم أمام نجوم كبار أكد داش أن العمل الجيد بيفرض نفسه على الساحة سواء كان أبطاله نجوم شباب أو نجوم كبار.

وأشار داش أن هناك أزمة لدي البعض وتخوف من الشباب عموما فى كل المجالات ولابد أن تتغير هذه الفكرة، والتأكد بان الشاب الصغير من الممكن أن يصنع مالم يحققه الرجل الأكبر سننا.

 


 

مواعيد عرض مسار إجباري


يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان.

 

مسلسل مسار اجباري فاطمة مصطفى برنامج الراديو بيضحك الفنان الشاب أحمد داش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

بشرى للموظفين بعد تصريحات الحكومة.. إجازة وعلاوة سنوية بقانون العمل

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين تشيد بابنة شقيقتها بعد حلق شعرها: مش بالساهل

حصلوا على موافقة.. مستند يكشف صحة موقف القائمين علي إعلان دقوا الشماسي

شوفوا بقى .. رسالة مثيرة من تامر حسني لجمهوره

دار الأوبرا تعلن عن حفلين جديدين لـ يحيى خليل في القاهرة والإسكندرية

أخبار الفن.. وفاة عم حمو بيكا.. هبة مجدي تكشف عن كواليس مشهد المقابر.. دويتو بين أصالة وتامر حسنى فى سحور مي عمر ومحمد سامي

مسلسل العتاولة الحلقة 12.. تشهد بداية قصة حب باسم سمرة ومي كساب

أصيبت بفزع.. هبة مجدي تكشف عن أصعب مشاهدها في المداح 4

أغنية عليكي عيون كانت لها..تعليق مفاجىء لـ أحمد سعد عن طليقته علياء بسيوني

ترشيحاتنا

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. بـ 4 كلمات فرج كربك وهمك

إعلان "دقوا الشماسي"| عائلة العندليب تتجه للقضاء.. وحقيقة استغلال أغنية "قاضي البلاج"

أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين

خلال 24 ساعة.. استشهاد 30 فلسطينيا في رفح بسبب القصف الإسرائيلي| بالأسماء

تنقسم لـ 6 طائرات.. تقارير تكشف تطوير الصين لمسيرات عسكرية فائقة التكنولوجيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. كارول سماحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ