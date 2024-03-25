أحمد داش عن مسار إجباري: العمل الجيد يفرض نفسه حتى لو بشابين

حل الفنان الشاب أحمد داش ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى حلقة جديدة من حلقات برنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090 .



وتحدث داش خلال الحلقة عن كواليس تصويره مسلسل مسار إجباري الذى يشارك به فى موسم رمضان الحالي.



وعن المنافسة خلال هذا الموسم أمام نجوم كبار أكد داش أن العمل الجيد بيفرض نفسه على الساحة سواء كان أبطاله نجوم شباب أو نجوم كبار.



وأشار داش أن هناك أزمة لدي البعض وتخوف من الشباب عموما فى كل المجالات ولابد أن تتغير هذه الفكرة، والتأكد بان الشاب الصغير من الممكن أن يصنع مالم يحققه الرجل الأكبر سننا.









مواعيد عرض مسار إجباري



يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان.