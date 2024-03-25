أفلام عيد الفطر.. طرح برومو فاصل من اللحظات اللذيذة | فيديو

طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي الأول لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة للفنان هشام ماجد استعداد لعرضه في موسم عيد الفطر القادم.



الفيلم تدورة فكرة فى إطار من الفانتازيا حول شخص يجد نفسه دخل عالم افتراضى كان يحلم به لتحسين حالتة المادية ويبدأ الصراع بين شخصيته الحقيقة وشخصيته داخل هذا العالم الافتراضي.













طرح البوستر الدعائى



وطرح المنتج كريم السبكي البوستر الدعائى الأول لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وهنا الزاهد استعداد لعرضه فى موسم عيد الفطر المقبل.

وتصدر البوستر كل من هشام ماجد بطل العمل وهنا الزاهد التى تجسد دور البطولة النسائية، بالإضافة إلى بيومي فؤاد ومحمد ثروت والطفل جان رامز.

وعلق كريم السبكي على البوستر قائلا: توكلنا علي الله فيلم عيد الفطر فاصل من اللحظات اللذيذة.

ومن المفترض أن يشارك المطرب أحمد سعد فى هذا الفيلم بغناء الأغنية الدعائية له بالإضافة إلى أغاني يتم عرضها ضمن أحداث الفيلم.