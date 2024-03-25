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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إلهام شاهين تشيد بابنة شقيقتها بعد حلق شعرها: مش بالساهل

إلهام صفى الدين
إلهام صفى الدين

أشادت الفنانة إلهام شاهين باداء ابنة شقيقتها إلهام صفى الدين فى مسلسل إمبراطورية ميم وخاصة مشهد حلق شعرها فى الحلقة الرابعة عشر.

وكتبت إلهام على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: لم أصدق ما فعلته مايا فى حلقة اليوم من إمبراطورية ميم .. الحلقه ١٤ وجعت قلبى جدا .. بكيت معاها و عليها.

وأضافت:  إلهام الصغيرة نفس جنان إلهام الكبيرة بالفن .. و ممكن تعمل أى شئ لتنتصر للشخصية التى تعيشها بكل صدق .. حقيقى مش سهل على أى فنانة أن تحلق شعرها حقيقي بهذا الشكل من أجل مصداقية دور.

وتابعت:  برافو إلهام الصغيرة . . تفوق بامتياز .. الناس كلها بتهنيني .. مبروك عليكى هذا النجاح الذى تستحقيه، مسلسل إمبراطورية ميم جمع الأسرة كلها حول الشاشه .. فيه كل مشاكل الأسر المصريه مع ولادها مسلسل إجتماعى فيه مشاعر إنسانيه و مشاكل يوميه فى قالب كوميدى جميل .


واختتمت حديثها: مبروك لكل من شارك فى هذا المسلسل الجميل .. سأكتب مرة أخرى عنهم جميعا فى بوست قادم بإذن الله .

 

أحداث الحلقة الرابعة عشر
 

تطورت الأحداث في الحلقة ال 14 من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، فبدأت الحلقة بنزاع بين خالد النبوي وابنته بسبب تكسيرها لأحد المحلات، وغيرة كبيرة تشعر بها مايا بسبب معاملة والدها لـ مي، وبعد ذلك يذهب أولاد مختار إليه، محاولين إقناعه بمصالحة مايا، ولكنه يصمم على موقفه.

وبعد ذلك تذكر خالد النبوي (مختار) موقف بينه وبين ميسون، على شاطئ البحر، وكان تلقى مكالمة من مازن وهو يشتكى له من أخته، وحاولت ميسون حينها إقناع مختار أن يتعامل بهدوء أكثر مع أولاده.

 

وعاد مختار للواقع وقام بكتابة رسالة لميسون يخبرها فيها أنهم ليسوا بخير، ويعتذر لها، وتحدث بعد ذلك فهمي مع نونو، وظهرت ملامح الحزن على وجه فهمي الذي حاول اأ يقنع نونو بالذهاب إلي الكومباوند الجديد دون مختار أبو المجد.

وتجمع أولاد مختار من أجل الوقوف بجانب مايا، التي ظهرت هي الأخرى وهي منهارة بغرفتها وهي تحلق شعرها، ودخل مختار إلى الغرفة وتفاجأ بمنظر مايا وسط إخوتها الذين ذهبوا ليهونوا عليها، وخرج من الغرفة دون أي تعليق منه.

وذهب كريم إلى مي وهي تصلح ما فعلته مايا بالمحل، محاولا معرفة منها ما حدث بالمحل، وهددها بأنها إذا حاولت الزواج من أحد سيأخذ حبيبه منها، كما ذهبت منى أحمد زاهر إلى غرفة مايا واحتضنتها لتقنعها بأن شكلها أجمل بكثير.

 

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين ا إلهام صفى الدين مسلسل إمبراطورية ميم

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