حلمي طولان: رمضان صبحي "مهزوز" في بيراميدز ويحتاج للانتقال إلى الزمالك

أكد حلمى طولان المدير الفنى السابق لفريق البنك الأهلى أنه لا يوجد مدرب مصرى حاليا قادر على قيادة المنتخب الوطنى، لكن لاحقاً من الوارد والأسماء الأنسب أحمد سامى مدرب سموحة وعبد الحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش منوها بأن الكرة لا تدار بالروح فقط.

وأوضح حلمى طولان خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7، قائلا " ليس كل نجم كرة قدم يصلح مدرب وأكبر الأمثلة الأسطورة الأرجنتينية ماردونا وبيليه فى البرازيل"، متسائلا: اين الإنجازات التى حققها المدربين مع الأندية لتولى تدريب المنتخب ".

وأضاف حلمى طولان قائلا "يجب على مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم الاستقالة فوراً بسبب عدم قدرتهم فى اتخاذ القرارات".

وتابع حلمى طولان قائلا " فيتوريا لم يكن المدرب الأسوأ فى تدريب منتخب مصر وكان محقّق نتائج كويسة فى بدايته".

وأختتم حلمى طولان حديثة قائلا " رمضان صبحى سيكون صفقة قوية للزمالك وإضافة وهو مهزوز فى بيراميدز حاليا والقلعة البيضاء تحتاج 11 لاعبا للمنافسة على البطولات الفترة المقبلة ".