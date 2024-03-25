البخل وراثة أم تربية؟ الدكتور حسام موافي يجيب

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تفسير قوانين الوراثة في حديث «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس»، مشيرا إلى أن الوراثة ليست أب وأم فقط، ولكن تمتد إلى الأعمام والأخوال أيضًا.

وتابع حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن صفات البخل والتهور والذكاء يحدث عليهما اختلاف كبير بين العلماء والأطباء ، بين هل هم وراثة أم تربية ؟

وأكد الدكتور حسام موافي، أن هناك صفات وراثية تتولد مع الشخص، مثل لون العينين، أو تورث مرض السكر أو تورث مرض السكر أو الشريان التاجي، وما تشير له من الصفات.

