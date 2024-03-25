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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسميا.. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين بـ 23 ألفا و955 صوتا

أعلان نتيجة انتخابات
أعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فوز عبد الحليم علام، بمنصب نقيب المحامين في انتخابات مجلس النقابة لعام ٢٠٢٤، بواقع ٢٣ ألف صوت.

 

وحصد كل من سامح عاشور على ٢٠٣١٦ صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصد نبيل عبد السلام على ١٢ ألف صوت.


كما حصد أسامة فتحي ١٦٨  صوتًا  وأسعد هيكل  ٩٩ صوتًا، وأشرف فتح الباب ٩٧  صوتًا، وأيمن عبد العزيز  ٥٢ صوتًا، وحماد عبد الله ٣٢ صوتًا وخالد حافظ ٣١ صوتًا، ودعاء العجوز ٢٧٤ صوتًا،  وطارق جلال ٣٤٦ صوتًا، وفرج الخلفاوي صوتًا، ومحمد البرديسي ٣٧٢،  ونبيل فزيع ٣٣٤.


وقال المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ان العملية الانتخابية تمت يوم السبت الماضي بمشاركة ٦١٢ مستشار و١٠٧٢ من أمناء سر اللجان على كافة اللجان الفرعية والعامة بحيادية تامة، وبذلوا جهدا مضنيا لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ثم فرز الأصوات وتجميع النتائج حتى عصر يوم الأحد.

وفاز على مقاعد الإدارات القانونية

أسامة إبراهيم سالمان ١٥ ألف ٦٩٥ صوت
حسام مصطفى ١٢ ألف ٩١٠ ضوت

احمد حسام سالم ١١ الف ٤٤٤ صوت

محاكم الاستئناف

ابو بكر ضوة ١٦ ألف ٤٠١ 
محمد عبد النبي عبد الوهاب ١٢ ألف ١٧٢
مجدي سخى ١١ ألف ٨٨٢
ناصر العمري ١٠ الف ٨٨٦
محسن لطفي ٩ ألف ٣٣٦ 
محمد خلف حسين ١٢ ٢٣٠ 
محمد عبد العظيم فرغلي ١٢ ألف
عبد المجيد هارون ١٦الف ٧٦١

ممدوح علي عبد العال ١٣ ألف ٣٧١
ابراهيم عز العرب ١٣ ألف ١٦٤
سعيد عبد الخالق ١٣ ألف ١٠٨
سيد هيبة ١٢ ألف ٤٦ 
يحيى التوني ١٢ ألف ٤٦ صوت
محمود الداخلي ١٢ ألف ٨٧٤ صوت
محمد فزاع ١١ ألف ٦٩٣ صوت
عيسى أبو عيسى ١١ ألف و١٩ 
عمر جلال هريدي ١٠ ٧٩٣ صوت
ربيع الملواني ١٠ آلاف ٧١٥ صوت
محمود علي تفاحة ١٠ ألف ٦٠٨
السيد جابر
احمد أسامة محمد احمد ١٠ آلاف ٤٢٠
عمرو ابراهيم ١٠ ٣١٤
محمد إبراهيم علي عيسى ١٠ ألف ٢٢٨
السيد حسن محمد حسن ١٠ ألف ١٩٦ صوت
محمد راضي مسعود ١٠ ألف ٣٢ صوت .

وأظهرت المؤشرات النهائية لنتائج فرز أوراق التصويت في انتخابات نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين فوز النقيب الحالي عبد الحليم علام، لدورة جديدة ٢٠٢٤-٢٠٢٨، متفوقا عن أقرب منافسيه سامح عاشور النقيب الأسبق.


وأجريت السبت الماضي، انتخابات نقابة المحامين لاختيار النقيب العام، و٢٨ عضوًا (٣ على الإدارات القانونية و٢٥ آخرين من مختلف محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية)، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

وخاض الانتخابات على منصب  نقيب المحامين؛ 15 مرشحًا، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و19 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف طنطا.


كما خاض 21 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف الإسكندرية، و10 مرشحين على مقعد محكمة استئناف الإسماعيلية، و18 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف بنى سويف، و17 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف أسيوط، و7مرشحين على مقعد محكمة استئناف قنا.


وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

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