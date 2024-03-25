تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

ترددت أنباء بقوة عن إجراء تغييرات محدودة في رؤساء مجلس إدارة 7 من البنوك الحكومية والخاصة خلال الفترة القريبة المقبلة.

تشمل التغييرات التي ستطال البنوك، ومن بينها أكبر بنوك الحكومة "مصر، الأهلي المصري NBE، القاهرة Bdc" ثم "قناة السويس SCB، المصري لتنمية الصادرات Ebank، المصرف العربي الدولي AIB، البركة".

ويتردد بقوة خلال الفترة الراهنة تولي عدد من القيادات المصرفية المخضرمة، وتضمنت الترشيحات ما يلي:

- طارق فايد رئيس بنك القاهرة الحكومي، لتولي رئاسة البنك المصري لتنمية الصادرات.

- نضال عصر، رئيس البنك المصري الخليجي "إيجي بنك"، لتولي رئاسة بنك مصر.

- عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، لتولى رئاسة بنك قناة السويس .

- تامر وحيد، نائب رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي والعضو المنتدب، ليكون رئيسا للبنك الأهلي المصري.

- حازم حجازي، رئيس بنك البركة، ليصبح رئيسا لبنك القاهرة الحكومي.

- يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ليصبح رئيسا للمصرف العربي الدولي AIB.

- حسين الرفاعي رئيس بنك قناة السويس، ليصبح رئيسا لبنك البركة.